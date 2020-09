iodé : le smartphone sans pubs ni mouchards !

Vous ne vous en rendez peut-être pas compte mais votre smartphone est un véritable mouchard ! Google et d’autres géants de la Tech y collectent vos données personnelles, scrutent vos recherches sur le net pour cibler les publicités qui pourraient vous intéresser, ou partagent vos données à des tiers dont les motivations peuvent être plus opaques. Avec iodé, une nouvelle marque de smartphone reconditionné, vous pourriez surfer en toute tranquillité et sans jamais vous faire « pister » !

iodé propose des smartphones reconditionnés en France basés sur Android qui vous débarrassent des mouchards habituels. Découvrez le smartphone iodé, une marque engagée écologiquement qui propose des smartphones de qualité sans vous fâcher avec votre conseiller bancaire !

Concrètement, iodé va analyser en continu les données que vous transmettez via vos applications, puis il va bloquer les transmissions vers des destinataires blacklistés par iodé (publicités, mouchards, analytics etc… ). Vous n’avez donc rien à faire une fois votre smartphone en main. Mais, iodé vous permet également de connaître la fiabilité de vos applications et propose des alternatives qui respecteront votre vie privée.

iodé est écologique et Made In France

Lorsque vous achetez un smartphone iodé vous diminuez de jusqu’à de 80% l’impact environnemental par rapport à un appareil neuf. De par son bloqueur de transmissions de données, iodé réduit également votre pollution numérique. iodé s’appuie sur des composants open-source, gage de transparence et d’éthique et aucun de leurs revenus ne provient de vos données personnelles.

Tous les smartphones iodé sont reconditionnés en France par des techniciens spécialisés. Lorsque vous achetez un smartphone iodé, il est fonctionnel, désimlockés et toutes les données précédentes n’existent plus. La batterie, quant à elle, est certifiée par le constructeur du smartphone. Vous n’aurez donc pas de produits bas de gamme en remplacement des éléments d’origine si ceux-ci sont défectueux au reconditionnement.

Un exemple concret pour vous guider :

Par exemple, pour un Samsung Galaxy S9, le prix se situe entre 324€ et 405€ en fonction des options choisies. Parmi les options, vous pourrez choisir l’état extérieur du smartphone :

A pour Smartphone reconditionné, 100% fonctionnel, en excellent état esthétique, pouvant présenter de légères micro-rayures.

B pour Smartphone reconditionné, 100% fonctionnel, en très bon état esthétique, pouvant présenter de légères rayures ou imperfections.

C pour Smartphone reconditionné, 100% fonctionnel, en état esthétique satisfaisant, pouvant présenter des rayures ou imperfections prononcées

Vous aurez également la possibilité de choisir Simple ou Double Sim. Vous saurez immédiatement si le modèle correspondant à votre choix est disponible.

Quoi qu’il en soit, tout le smartphone iodé reconditionnés sont garantis :

Téléphone 100% fonctionnel

Garantie 12 mois

Batterie à autonomie certifiée

Reconditionné à neuf en France par des techniciens qualifiés et testé sur 40 points de contrôle.

Livraison 3 à 6 jours ouvrés en France métropolitaine

Livré avec :

Écouteurs neufs

Chargeur et câbles neufs

Choisir iodé c’est choisir un smartphone de qualité, reconditionné par des spécialistes à un prix défiant toute concurrence. En plus vous faites un geste pour la Planète. Aujourd’hui, le prix des smartphones explose, acheter du reconditionné c’est recycler d’anciens smartphones pour la même qualité qu’un neuf. Si en, plus ce smartphone protège vos données, c’est un super compromis ! C’est le moment de découvrir iodé non ?

Découvrez iodé

