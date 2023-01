L’invention oubliée d’un cube hydrolien de 10 000 kw/h récompensée au concours Lépine

Les hydroliennes intéressent depuis longtemps de nombreux inventeurs. Dans la plupart des cas, ces petites machines proviennent de particuliers qui souhaitent bénéficier d’une énergie non polluante, renouvelable et gratuite. Dans l’Allier, en 2012, un habitant d’Arbest avait obtenu la médaille d’argent du concours Lépine et un brevet pour l’invention d’une mini hydrolienne portable en forme de cube. L’inventeur, Bernard Martinez, s’était alors imposé trois contraintes : un produit sans polluant, sans béton et qui ne déparerait pas la nature. Lorsqu’il a reçu sa médaille d’argent, l’inventeur n’y croyait pas réellement, et pourtant, l’hydrolien portable écologique avait séduit le jury. Quelle était cette invention récompensée ? On va tout vous expliquer !

D’où lui est venue cette idée ?

Bernard vit sur les bords de l’Allier et chaque fois qu’il se promenait en compagnie de Billou, le chien hérité de sa défunte mère, il se posait la même question. Il se demandait comment capter la force hydroélectrique de cette puissante rivière qui lui offre un spectacle quotidien. À l’époque, Bernard est retraité, mais il travaillait comme technicien supérieur en électricité et avait donc de solides connaissances dans le domaine. Il se lance dans l’aventure de l’invention avec l’idée de créer une hydrolienne non polluante, sans béton et qui n’aurait aucun impact sur la nature. Il se lance alors dans des travaux qui dureront trois ans !

Comment a-t-il conçu son hydrolienne ?

Bernard est parti d’un matériau qu’il utilisait déjà : le polymère de qualité alimentaire. Celui-ci est recyclable, hydrophobe et sa durée de vie environne les 50 ans. L’hydrolien est immergé sous la surface des fleuves ou des rivières, bien ancré au sol grâce à des couteaux. « L’eau pénètre dans la première face, un nid d’abeilles, et actionne la turbine à l’autre bout. L’hélice est de forme oblongue, pour éviter les remous ». Bruno Martinez présente ainsi son invention, comme le relate le journal La Montagne. Lors du fameux concours Lépine, l’un des concours incontournables liés aux inventions, il a présenté un modèle réduit de son invention.

Quel est le potentiel de l’hydrolienne de Bernard ?

Selon ses calculs, une hydrolienne de sa fabrication, qui mesurerait 6 m de long sur 2 m de large et 2 m de haut, pourrait piéger 24 t d’eau avec un débit d’un à cinq mètres par seconde. Les quatre hydroliennes disposées en quinconce pourraient donc produire jusqu’à 40 000 kW\h d’électricité. En imaginant que trente modules soient installés dans chaque département français, l’inventeur estime que la France produirait potentiellement « 120 000 mégawatts d’énergie propre et renouvelable, pour zéro euro après investissement ». L’inventeur a reçu de nombreux éloges venant de scientifiques et spécialistes de l’hydrolien. Il avait même été contacté par une école en Haïti, intéressée par le concept de l’Auvergnat, relatait le site France 3 Région en 2012.

L’inventeur qui transforme la Marne en électricité !https://t.co/YX1vBRUUMk — Alexandre (@Ar4kiel) January 25, 2023

À l’époque, il estimait le coût d’une installation de son invention entre 4 500 et 5 000 € pour un petit modèle et autour de 8 000 € pour un modèle plus puissant. Outre son hydrolienne, Bernard Martinez aurait également inventé une couverture chauffante sans électricité, comme le relatait le site 94.citoyens, toujours en 2012. Nous ignorons ce qu’est devenue l’invention de cet homme, si elle a été validée ou installée en Haïti, mais lorsqu’il avait reçu sa médaille d’argent, elle semblait bien prometteuse. Avec toutes les inventions qui tournent autour de l’énergie hydrolienne, on se demande bien pourquoi celle-ci n’est pas plus présente en France ?