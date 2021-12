Wohnwagon, personnalisable à souhaits, cette Tiny House peut même être autosuffisante

Le retour à la nature, une vie un peu bohème au milieu de la forêt, bercé par les gazouillis des oiseaux, c’est le rêve que beaucoup caressent du bout des doigts ! Et accéder à ce rêve passe souvent par un habitat alternatif.

Depuis quelques années maintenant, les tiny-houses, maisons en A, mobil-homes et caravanes sont très prisés des citadins en mal de grands espaces… Ou plutôt de petits espaces, mais posé au beau milieu de nulle part !

L’entreprise Wohnwagon en Autriche, propose un mobil-home tout fait de bois de sapin aussi élégante qu’un petit chalet de montagne. Présentation de cette petite maison autosuffisante au charme fou !

Une « caravane » pour les hippies ?

Vous êtes de la génération 1968 et vous voulez retrouver la saveur de la liberté de cette époque ? La Wohnwagon est peut-être faite pour vous ! Construite en totalité à base de bois de sapin, de matériaux durables issus de filières écologiques, elle aura tout pour vous plaire. Comme c’est une résidence mobile, vous pourrez évidemment l’emporter partout… A condition tout de même de posséder, en France, le permis BE et le véhicule adéquat !

Un mobil-home douillet et auto-suffisant

Pour répondre à toutes les attentes des futurs acquéreurs, le mobil-home Wohnwagon est personnalisable à l’infini ou presque. Elle repose sur une remorque en acier, et reste facilement déplaçable malgré ses dimensions assez imposantes.

La façade se compose de bois de sapin et de mélèze, que l’on retrouve aussi à l’intérieur du mobil-home. Quant à l’isolation, c’est la chaude et douillette laine de mouton qui vous assurera le confort nécessaire et la capacité à affronter les nuits fraîches des montagnes autrichiennes. Outre sa capacité isolante, la laine de mouton permet également de réguler l’humidité et la chaleur à l’intérieur du mobil-home.

Personnalisable, et donc unique

Tous les acheteurs n’ont pas les mêmes attentes, c’est pourquoi l’entreprise autrichienne met un point d’honneur à la personnalisation de ses mobil-homes. L’acheteur pourra choisir une cuisine aménagée ou un simple coin cuisine minimaliste. Il pourra également tout miser sur la convivialité en agrémentant le mobil-home d’un coin repas personnalisé. Idem pour l’espace nuit, il sera conçu à la demande des futurs utilisateurs… Certains veulent de grandes chambres, d’autres préfèrent conserver l’espace pour les pièces à vivre.

Autosuffisante ? C’est également possible !

Bien sûr, si l’acheteur décide de s’offrir l’autosuffisance pour ce mobil-home, le prix final se verra augmenté. Mais, la possibilité existe et il est donc possible d’installer une cheminée ou un poêle à bois (ou à granules). Du côté de l’alimentation électrique, la pose de panneaux solaires est possible. Et, pour l’eau, un système de traitement des eaux de pluie peut aussi venir donner l’autosuffisance en eau pour le mobil-home.

Combien coûte le Wohnwagon ?

Concernant les dimensions, plusieurs modèles existent. Le plus petit modèle offre une surface de 18 m², et le plus grand atteint 42 m². Comme cette habitation est personnalisable, il n’est pas possible de donner un prix unique… Mais nous savons que le premier prix débute à 59 500€ et que le mobil-home, toutes options peut atteindre la somme de 158 000€. On vous l’accorde, c’est finalement aussi cher qu’un appartement dans certaines régions… Mais la liberté de pouvoir voyager d’un point à un autre avec sa maison « sur le dos » a-t-elle un prix ?