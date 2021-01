Earthship : connaissez-vous les Maisons « Géonef », ce mode de construction bioclimatiques et écologique

Dans le secteur de l’habitation écologique, il y a ceux qui emménagent dans des éco-quartiers, où les maisons sont écologiques de nature. Il y a aussi ceux qui optent pour le confort minimaliste d’une tiny-house. Et puis il existe un nouveau type de propriétaires écologiques : ceux qui pratiquent le « Earthship », littéralement le vaisseau de la Terre !

On l’appelle aussi « Geonef » et il consiste en la construction de maisons bioclimatiques. Avec deux particularités qui sont propres à ces maisons : elles sont construites uniquement à partir de matériaux recyclés et totalement autonomes en électricité et en eau ?

D’où vient le principe du EarthShip ?

Le concept nous vient des Etats-Unis. Être adepte du Earthship veut dire construire sa maison soi-même avec des matériaux naturels comme le bois, la paille ou la chaux. Ceci, afin de limiter au maximum son empreinte écologique. Mais cela implique aussi que la maison soit autonome en énergie électrique et en eau ! C’est un concept qui fait de plus en plus d’adeptes en France, et les matériaux utilisés sont parfois surprenants !

Les 6 principes d’une maison EarhShip

Pour que votre vaisseau de la Terre, soit considéré comme Earthship il faut qu’il soit :

Autonome en électricité

Totalement autonome en gestion des eaux usées

Construit avec des matériaux naturels ou recyclés

Autonome en alimentation d’eau

Autonomie aussi du côté du chauffage et de la climatisation

Et auto-suffisance alimentaire (poules, potager, vergers etc…)

Evidemment, le principe de l’auto-suffisance alimentaire peut varier en fonction du type d’alimentation et de la région. Toujours est-il que ce type de construction est compatible avec le code de la construction française.

Des matériaux inhabituels

Dans la plupart des maisons Earthship, les murs sont faits de pneus usagés remplis de terre compressée. Les parois, quant à elles se composent de cannettes de verres et bouteilles pillées, puis recouvertes de chaux pour l’isolation.

Elles n’utilisent donc pas d’énergies fossiles et souvent orientées au Sud pour une meilleure répartition de la chaleur. C’est aussi au Sud, derrière de grandes baies vitrées, que l’on trouve souvent le potager nécessaire à l’alimentation.

Cela donne des constructions assez étonnantes et plutôt originales mais qui se suffisent à elles-mêmes. Il faut aimer l’esthétique et avoir de la suite dans les idées. Car pour le moment seule une application payante (11€) donne des indications et plans pour construire son vaisseau : « Simple survival earthship »

Alors après les Tiny-Houses verrons-nous pousser des vaisseaux de la terre dans nos régions. C’est en tout cas bien parti, l’engouement semble se dessiner…