AirEx, une brique de construction innovante qui réduit les déperditions thermiques jusqu’à 12 %

Les déperditions thermiques augmentent significativement la consommation en énergie d’un logement et, par conséquent, ses émissions de gaz à effet de serre. Les pertes de chaleur peuvent se produire au niveau du toit, des murs et des vitrages, mais également du plancher bas. D’après des chiffres publiés sur La prime énergie, ce dernier serait responsable de 10 % des déperditions thermiques d’une habitation. Hormis la mauvaise isolation, les pertes peuvent être dues au système de ventilation qui a pour rôle d’améliorer la circulation de l’air au niveau du vide sanitaire. Pour réduire la consommation énergétique et l’impact environnemental des logements présentant un espace entre leur plancher bas et le sol, AirEx a mis au point une brique d’air intelligente capable de réguler efficacement le flux d’air.

Une brique bardée de capteurs

La brique d’air développée par AirEx est équipée de capteurs permettant de collecter des informations relatives à la météo, à la température, au vent et au taux humidité dans le vide sanitaire. À partir de ces données et grâce à des algorithmes, elle détermine s’il faut aérer l’espace situé entre un plancher et le sol ou, tout simplement, bloquer la circulation de l’air pour réduire les déperditions de chaleur. En contrôlant le flux d’air, ce dispositif intelligent permet aux occupants d’améliorer le confort thermique de leur habitation et de limiter sa consommation en énergie. Tout cela en optimisant l’hygrométrie au niveau du vide sanitaire pour éviter l’apparition de moisissures.

Une réduction de la consommation énergétique de plus de 10 %

Selon AirEx, cette brique d’air intelligente permet de réduire d’environ 15 % les déperditions de chaleur d’un logement et de réaliser des économies d’énergie allant de 10 à 15 %. Ce dispositif se présente donc comme une excellente solution pour limiter les dépenses en chauffage et améliorer l’efficacité énergétique d’une habitation, qui fait l’objet de règlementations plus ou moins strictes selon les pays.

Il est à noter que dans l’Hexagone, il sera interdit de mettre en location des logements classés G à partir de 2025, et ceux classés F dès 2028, selon la Loi Climat et Résilience. Par ailleurs, après un ajout voté par les députés, les biens immobiliers classés E ne pourront plus être proposés à la location dès 2034.

Une brique d’air facile à installer

AirEx a conçu les briques d’air intelligentes pour qu’elles puissent rapidement remplacer les systèmes de ventilation installés au niveau des vides sanitaires des habitations. D’après l’entreprise, il faut compter environ une heure par maison pour la pose des dispositifs. La réalisation des travaux ne nécessite pas l’intervention de techniciens spécialisés ni de câblage. Une fois les briques en place, elles se connectent au réseau wifi du logement à l’aide d’un hub et peuvent contrôler l’ouverture, ainsi que la fermeture des entrées d’air, sans aucune intervention des occupants.

Pour information, AirEx est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galle. Créée en 2016, cette entreprise s'est fixée comme objectif de lutter contre la précarité énergétique et les dérèglements climatiques en développant des dispositifs innovants, dont la brique d'air intelligente. Plus d'informations : airex.tech.