Flexotels : cette entreprise propose des chambres d’hôtes pliables qui s’installent en quelques minutes

Vous avez peut-être assisté aux 24 h du Mans ou aux Jeux Olympiques de Londres, en 2012 et, aperçu de drôles de chambres d’hôtel estampillées Flexotels ? Cette société néerlandaise a inventé des chambres pliantes avec salle de bains, qui s’installent (ou se rangent) en 10 minutes seulement. Le concept des Flexotels est de pouvoir dormir n’importe où et n’importe quand ! L’idée est d’offrir des séjours confortables, même lorsque l’environnement ne s’y prête pas. Sur un circuit automobile, qui draine en quelques jours des milliers de personnes, les Flexotels apparaissent comme des solutions pour un logement éphémère. L’entreprise existe depuis 2009 et développe ses chambres pliantes autour de trois modèles différents… Vous allez peut-être trouver votre future « tente » pour cet été ! Présentation.

Flexotels c’est qui ?

Flexotels – Short Stay Solutions est une entreprise innovante de fabrication et de location d’hébergements temporaires. Ils interviennent déjà sur les grands événements sportifs ou musicaux pour offrir des installations d’hôtellerie flexibles, sans rogner sur le confort. Nous sommes loin de la petite canadienne que l’on monte dans un coin de verdure; Flexotels offre de vraies chambres avec des sanitaires intégrés. En 2009, Flexotels a été officiellement lancé et 22 chambres ont été créées. De grands événements se sont alors intéressés à ces chambres d’hôtels pliantes, permettant d’offrir un nouveau type de glamping (camping chic) aux touristes ou visiteurs. Depuis 2009, les demandes n’ont fait qu’augmenter, et aujourd’hui ,ce sont plus de 10 000 chambres qui sont en circulation dans le monde !

Les trois modèles Flexotels disponibles

Flexotel, qui comprend deux chambres avec des portes verrouillables séparées, et chaque chambre mesure 3 mètres x 2.40 mètres pour une hauteur de 2.75 mètres. Un camion peut transporter 10 unités, donc 20 chambres !

Confotel, qui dispose également de deux chambres, sur les mêmes dimensions que la Flexotel, mais il faut y ajouter une salle de bain (6.3 m²) et des WC (1.6 m²)

Flexotent, qui offre une pièce de 2.40 mètres x 2.40 mètres avec une petite salle de bain de 1.6 m².

Quels raccordements sont nécessaires ?

Les Flexotels sont toutes livrées avec un câble 32 Amp 5CEE (3F, N, PE) et peuvent être connectées en guirlande. Pour l’entrée d’eau, il y a un raccordement direct avec un mamelon Gardena pour un tube de ½” (13 mm) ou un raccordement flexible avec un raccord GeKa, par Comfotel requis. La consommation maximale est de 300 litres par jour. Le raccordement aux eaux usées se compose d’un tuyau flexible avec un connecteur d’un diamètre de 40 mm avec filetage intérieur, qui est directement fixé au Comfotel. Concernant les prix, il faut s’adresser directement au fabricant via la rubrique contact, car ils proposent des offres personnalisées.

Petite visite guidée…

Ces petites chambres d’hôtel pliantes pourraient devenir un nouveau mode de « villages vacances »… Et il faut bien avouer que l’intérieur ressemble à une vraie chambre, avec l’avantage de pouvoir l’installer en pleine nature et non dans une zone industrielle ! D’extérieur, la Flexotels ressemble à un container maritime, mais à l’intérieur, tout a été pensé pour un séjour confortable. En entrant, on y découvre un lit deux places, ou plutôt deux matelas d’une personne sur un sommier deux places. A gauche du lit, quelques étagères pour ranger vos petites affaires, et sur le même côté une petite salle de bain, minimaliste mais fonctionnelle. Sympa ce concept non ? Plus d’infos : Flexotels.com