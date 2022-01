Comment détecter une “caméra cachée” dans un appartement en location ou dans une chambre d’hôtel ?

Vous voilà arrivés sur votre lieu de vacances ou dans votre bureau, mais quelque chose vous dérange… Vous avez l’impression que l’on vous observe et ne vous sentez pas à l’aise. Et si une caméra de surveillance avait été installée à votre insu ? Que ce soit dans une chambre d’hôtel, sur votre lieu de travail ou même chez vous, les modèles actuels sont si minuscules qu’il est parfois impossible de les voir à l’œil nu. En théorie, si une caméra vous surveille, vous devez en être clairement informés ! Mais dans la pratique, certains propriétaires de chambre d’hôtes, ou conjoints suspicieux installent des caméras espions chez eux… Il existe pourtant des moyens de les détecter. On vous explique tout !

Des caméras de plus en plus minuscules

Aujourd’hui on peut trouver des caméras de surveillance pour moins de 5€; autant vous dire que n’importe qui peut en installer une, voire même plusieurs vu le prix. Ainsi, il n’est pas rare que les propriétaires de logements AirBnb en installent, ou encore un simple particulier qui veut surveiller son logement. Et elles peuvent être cachées n’importe où : dans un cadre, une fleur, un rideau… Si vous êtes un peu paranoïaque, mieux vaudra vérifier avant de vous promener tout nu dans votre chambre ! Ou suivre ces quelques conseils.

Faire détecter les caméras par un professionnel

C’est évidemment le moyen le plus sûr pour détecter une caméra cachée, mais nous n’avons pas toujours un technicien sous la main. Et même si c’est sûrement le moyen le plus efficace pour votre tranquillité, cela a un prix certain et ces professionnels ne sont pas tous autorisés à pénétrer dans les hôtels par exemple. Cette solution est à envisager si vous comptez séjourner assez longtemps dans un lieu particulier.

Venir avec votre détecteur de caméras

Ces petits appareils dits détecteurs de radiation électromagnétique ou détecteurs optiques peuvent vous permettre de détecter des caméras indélicates. Les petits appareils avec une détection de quelques mètres coûtent à peine 5€, mais il vous faudra passer tous les recoins de chaque pièce au peigne fin. Pour les détecteurs optiques, vous pouvez le fabriquer vous-même. Il vous faudra juste des LED rouges et un filtre « lumière rouge ». En dirigeant la lumière vers l’endroit suspect, vous verrez apparaître un point brillant dans le filtre, signe d’une caméra cachée. Ces détecteurs demandent un peu de bricolage mais ont l’avantage de pouvoir être utilisés régulièrement. Cela exige quand même un peu de temps à consacrer à la recherche, pour une efficacité somme toute assez limitée.

Aidez-vous de votre smartphone !

Sans aucune application, votre smartphone va vous permettre de détecter la présence d’une caméra. Pour ce faire, faites le noir complet dans la pièce à inspecter puis allumez le flash de votre smartphone. Dirigez la lumière vers l’endroit qui vous semble le plus suspect. Si une caméra s’y trouve, vous verrez un éclat sur votre écran, comme un point dans le noir. D’ailleurs si la caméra est infrarouge, vous n’aurez même pas besoin de flash, la source lumineuse clignotera sur votre écran. En revanche, il faut utiliser la caméra avant pour cela, car parfois les caméras arrière sont dotées de filtres pour les lumières infrarouges.

Que faire en cas de trouvaille ?

Si vous dénichez quelque chose qui peut ressembler à une caméra, prenez-le en photo et faites une recherche par image: il peut s’agir d’une caméra factice par exemple. En revanche, si cette caméra est en fonctionnement, vous devrez contactez la police, le responsable de l’hôtel ou la plateforme de réservation par laquelle vous avez obtenu votre location. Chez AirBnb, le règlement interdit formellement l’usage de caméra, la plateforme vous remboursera ou vous proposera un autre hébergement.

