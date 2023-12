L’entreprise Derimo bâtit des maisons écologiques avec des containers maritimes

Vous recherchez une alternative à la construction traditionnelle et vous hésitez encore entre les divers modèles existants : tiny house en bois ou maisons containers. Ce sont actuellement les modèles les plus prisés de ceux qui souhaitent une maison construite rapidement, écologique et au coût moins élevé que les maisons traditionnelles. Du côté de Gron (Yonne), avec une antenne à Zilia (Corse), l’entreprise Derimo et son fondateur, Antoine Demeyere, ont décidé de surfer sur cette tendance émergente. En effet, l’entreprise construit des maisons, mais également des piscines, avec des containers maritimes qui devraient normalement être mis au rebut. Retour sur la création de cette entreprise et ses réalisations.

Pourquoi choisir un conteneur maritime pour habitation ?

Les conteneurs maritimes, connus pour leur robustesse en acier, ne se limitent plus au transport de marchandises. Ils s’imposent désormais comme des solutions durables pour la construction de maisons, de bureaux, de salles de sport, de piscines et bien plus encore. Leur durabilité exceptionnelle, s’ils sont correctement entretenus, leur confère une longévité de plusieurs décennies. De plus, les fondations sur lesquelles ils reposent ne nécessitent pas de terrassement, limitant ainsi l’impact environnemental sur le sol utilisé. Choisir des maisons containers, c’est s’engager dans une aventure novatrice de construction. Derimo se positionne en partenaire de vos projets, grâce à une modularité sans pareille pour la construction ou l’extension de maisons traditionnelles.

Retour sur la genèse de l’entreprise Derimo

Créée en 2020, Derimo Constructions Containers s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités. Implantée en Corse et dans l’Yonne, l’entreprise est le fruit d’une expérience combinée dans l’aménagement, la construction et le dessin industriel. L’objectif de Derimo est de proposer des projets personnalisés et écoresponsables, ainsi que de faire découvrir des modes de vie alternatifs. Collaborant exclusivement avec des partenaires locaux, l’entreprise garantit une approche personnalisée et des interventions réalisées par des professionnels soucieux de créer des espaces uniques.

Allant des études de projets à la réalisation, en passant par les aspects administratifs, ce constructeur propose un service complet, adapté aux besoins de chacun. Que ce soit dans l’Yonne ou en Corse, l’utilisation du « circuit court » permet de réduire les coûts des matériaux, notamment ceux liés aux transports. De plus, en choisissant des fournisseurs et un savoir-faire local, les futurs acheteurs gagnent un temps considérable. Derimo accompagne les particuliers dans divers projets, que ce soit pour agrandir leur propriété ou créer une salle de sport, un studio de jardin indépendant ou même un pool house.

Des projets clés en main avec des containers maritimes

Les conteneurs maritimes proposent une solution polyvalente pour la construction de maisons et de piscines, combinant durabilité, facilité de transport et d’installation. Derimo sélectionne des conteneurs spécifiques pour garantir un assemblage rapide, des économies par rapport à la construction traditionnelle et un faible impact environnemental.

Que ce soit pour un bureau clientèle, une extension, un studio de jardin ou un pool house, les constructions en containers maritimes répondent aux besoins diversifiés des projets. Pour les piscines, par exemple, c’est l’occasion d’obtenir un modèle unique, parfaitement étanche puisque c’est le « propre » des containers maritimes et elles sont installées en quelques heures seulement. Pour en savoir plus sur l’entreprise ou soumettre votre projet : derimo.fr. Que pensez-vous des maisons containers ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .