La caravane futuriste sCarabane inventée par Green Cat Technologies est disponible à la location

Envie d’un séjour complètement dépaysant pour les vacances de printemps ? Découvrez une tiny house exceptionnelle baptisée sCarabane, fruit de l’imagination de l’entreprise Green Cat Technologies. On la dirait tout droit sortie d’un film de science-fiction, pourtant, c’est un cocon douillet qui vous attend à l’intérieur. Il faudra juste accepter que le paysage autour de vous change sans que vous vous déplaciez. La sCarabane a la particularité d’être montée sur un dispositif qui fait qu’elle suit le Soleil, pour être totalement autonome en électricité. Elle embarque des panneaux solaires et même une éolienne pour faire face à toutes les situations météorologiques. Découverte.

La sCarabane, qu’est-ce que c’est ?

La sCarabane est une tiny house plutôt insolite, conçue par la société française Green Cat Technologies, aux allures futuristes. Cependant, son secret réside surtout dans le fait qu’elle soit entièrement autonome, en suivant la course du Soleil. De plus, elle peut doubler sa superficie d’origine en seulement 30 min, offrant ainsi un espace habitable de 26 m² et une terrasse généreuse de 13 m². Le côté vraiment innovant réside dans sa capacité à effectuer une rotation complète à 360°, suivant par conséquent la trajectoire du soleil et maximisant l’efficacité des panneaux solaires et les différentes manières de produire de l’électricité que nous vous présenterons juste après. Sachez que si vous envisagez de devenir propriétaire d’une sCarabane, elle est assez imposante au niveau de ses dimensions de 7,8 m de long, de 2,8 m de haut et de 2,5 t. Ce qui ne l’empêche pas d’être très accessible puisqu’elle peut être remorquée par des véhicules avec les permis B, B96 et BE, lesquels autorisent la traction de caravanes dont le poids total en charge n’excède pas 3 500 kg.

De quelles manières la sCarabane produit-elle de l’électricité ?

La sCarabane adopte plusieurs méthodes innovantes pour générer de l’électricité. Elle peut effectuer une rotation grâce à un moteur électrique, suivant ainsi la trajectoire du soleil, le vent, ou simplement vos préférences. La vitesse réelle de la rotation est plus lente par mesure de sécurité. Un concentrateur solaire de 6 m² produit de l’eau chaude en suivant précisément le soleil, tandis qu’un second miroir parabolique amplifie ce processus.

De plus, un récepteur solaire chauffe l’eau avec une puissance maximale de 3 kW. Une éolienne à axe vertical télescopique peut générer jusqu’à 500 W d’électricité, complétée par des panneaux photovoltaïques d’une capacité maximale de 500 W également. En un déploiement de 30 min, la sCarabane double sa surface habitable tout en proposant une grande terrasse, élargissant ainsi ses possibilités tout en maintenant une approche écoresponsable.

Et si vous passiez quelques jours dans une sCarabane ?

La localisation de cet établissement pittoresque se trouve dans le charmant village de Sassenay, à seulement 800 m de la Saône et de la piste cyclable Bleu Atlantique-Mer Noire. L’hébergement insolite, une sCarabane hors du commun, avec deux vastes terrasses extérieures. L’une, plus intime, abrite un bain à remous privatif accessible 24 h/24. À l’intérieur, la tiny house insolite, propose un lit double (120×190 cm), une cuisine entièrement équipée, une salle de bains, des toilettes séparées classiques et, bien sûr, le bain à remous privé en accès illimité.

Profitez de cette escapade unique pour découvrir les trésors touristiques de la Bourgogne et laissez-nous vous guider vers les meilleures activités de la région. Pour réserver, rendez-vous sur le site location.scarabane.com. Que pensez-vous de cette drôle de tiny house ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Ndlr : le modèle de sCarabane présenté dans la vidéo suivante n’est pas identique à celui proposé à la location.