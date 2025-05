Tinyvroum, une mini caravane solaire et française disponible à partir de 11 400 €

En France, si nous n’avons pas de pétrole, nous avons des idées ! Vous connaissez cette expression ? On pourrait largement l’appliquer à l’entreprise Tinyvroum ! Son nom vous fait sourire ? Moi aussi ! La Tinyvroum, c’est une mini-caravane ultra-compacte, conçue par Christophe La Cancellera, un menuisier du nord qui a eu une idée de génie après une virée à moto. Lauréate d’une médaille d’or au Concours Lépine 2023, cette caravane de poche est fabriquée en matériau composite imputrescible et étanche, le tout en France, et vendue entre 11 400 € (version Éco) et 17 400 € (version Full) selon l’équipement choisi. Allez, je vous embarque à la découverte de ces petites caravanes, trop craquantes ! C’est parti !

La TinyVroum, pourquoi ? Pour qui ?

Plusieurs modèles sont disponibles, et ils sont tous conçus pour les voyageurs autonomes et amateurs d’escapades nature, elles combinent autonomie énergétique (merci les panneaux solaires de 140 Wh), confort digne d’un van aménagé (couchage double, douche, cuisine), et mobilité légère (poids à vide de 420 à 510 kg). Un carton dans tous les salons qu’elles fréquentent ! Si la Tinyvroum est le modèle idéal pour les amateurs de confort sans excès, sa petite sœur, la CapsulBike, présentée en détail dans cet article, pousse le concept encore plus loin. C’est une mini-caravane tractable à vélo, pesant à peine 69 kg, équipée de tout le nécessaire pour les cyclotouristes longue distance. Là aussi, on retrouve l’ingéniosité de Christophe : panneaux solaires, douche solaire, WC, spots LED, glacière, cuisine intégrée… tout tient dans 2,80 m de long pour 1,10 m de large. Et, tout ça, avec une batterie lithium de 50 Ah, des sacs de couchage chauffants, et même une filtration de l’eau de pluie. Bref, l’aventure version mini, mais maxi équipée.

Ce qu’il faut retenir avant de prendre la route :

Éco à 11 400 € (à aménager soi-même)

Full à 17 400 € (prête à partir)

Fabrication française artisanale, dans le nord

Autonomie énergétique : panneaux solaires, batterie 12 V ou lithium en option

Confort intégré : couchage double, cuisine avec réchaud, évier, frigo 20 L, douche, WC, réserve d’eau 60 L

Poids plume : de 420 à 510 kg

Innovations : auvent autoporteur, récupération d’eau de pluie, rideaux, moustiquaires, USB, leds extérieures

Sécurité : extincteur, détecteur de monoxyde de carbone, roues de secours, catadioptres

CapsulBike pour vélo électrique : poids de 69 kg, matelas 200×70 cm, cuisine, douche, glacière, autonomie solaire

Une mini-caravane qui voit grand (et qui roule même à vélo).

On pourrait croire à un simple délire de bricoleur, mais la Tinyvroum est bien plus que ça. C’est le symbole d’un nouveau mode de vie, plus simple, plus autonome, plus libre. Un look de teardrop modernisée, des équipements futés et un tarif bien plus accessible qu’un van ou un camping-car. Elle attire une clientèle variée, des baroudeurs du dimanche aux voyageurs à vélo, en passant par les familles en quête d’un abri mobile.

Et, entre nous, l’idée d’un week-end improvisé, sans prise de tête ni réservation, avec vue sur les étoiles depuis son lit… cela a quand même un certain charme, non ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : tinyvroum.fr. Et vous, vous la verriez bien garée où, votre Tinyvroum, pour un premier week-end d’aventure ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .