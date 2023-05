CapsulBike : l’invention d’une mini-caravane autonome en énergie et eau potable pour vélo électrique

Christophe La Cancellara, l’inventeur de la TinyVroom, une caravane spécialement conçue pour les petites voitures, a développé un concept innovant dans le domaine du transport urbain et de la mobilité durable : la CapsulBike. Ce véhicule individuel compact, écologique et pratique a été spécialement conçue pour faciliter les déplacements à vélo. Pesant seulement 50 kg, cette mini-caravane tout confort et autonome est pensée pour les cyclotouristes. Grâce à cette invention, Christophe offre aux cyclistes une nouvelle façon de découvrir le monde. Sa création a récemment été récompensée au concours Lépine, ce qui témoigne de son intérêt et du confort optimal qu’elle offre dans un espace minimal. Présentation.

Présentation de la CapsulBike

La CapsulBike se distingue par ses caractéristiques uniques qui en font un choix pratique et esthétique pour les adeptes de la mobilité. Disponible en trois couleurs : Blanc, Gris army et sable du désert, elle peut être personnalisée, notamment jusqu’à quatre logos personnalisables, moyennant un supplément de 125 €. La CapsulBike est dotée d’un toit blanc, de deux portes latérales et de deux vitres incassables, garantissant à la fois la sécurité et le confort des utilisateurs. Malgré sa robustesse, elle pèse seulement 69 kg, facilitant son transport et son maniement. Concernant ses dimensions, elle mesure 1,10 m de largeur, 2,80 m de longueur et 1,40 m de hauteur, offrant ainsi un espace compact, mais fonctionnel pour les déplacements.

Quels sont les innovations et les dispositifs de sécurité présents sur la CapsulBike ?

La CapsulBike est équipée de nombreuses innovations qui en font un véhicule à la fois pratique et sécurisé. L’une des caractéristiques les plus notables est son système d’énergie solaire de 140 Wh, qui permet une utilisation autonome et respectueuse de l’environnement. De plus, elle intègre un système de récupération de l’eau de pluie avec filtration, procurant une solution écologique et pratique pour les besoins en eau. Avec elle, vous pouvez donc être autonome et recharger vos appareils ou vous éclairer grâce à deux prises USB et une prise allume-cigare, grâce à sa batterie lithium de 50 Ah.

D’ailleurs, elle se dote aussi d’un éclairage extérieur composé de deux spots LED, pour une visibilité optimale. La CapsulBike propose également une cabine de douche et des toilettes intégrées, offrant ainsi un confort optimal lors des déplacements. Une douche solaire est aussi présente, permettant de profiter d’une expérience rafraîchissante même en plein air. Côté sécurité, elle est équipée de catadioptres à l’avant, à l’arrière et sur les côtés, ainsi que d’un système de clignotants LED sans fil, commandé depuis le guidon. Enfin, elle dispose d’un détecteur de monoxyde de carbone et d’un extincteur pour une sécurité maximale.

Son équipement et son prix

La CapsulBike propose un confort exceptionnel grâce à ses équipements spécialement conçus pour faciliter les déplacements et les moments de repos. La literie est composée d’un matelas de 200 × 70 cm en mousse à mémoire de forme, garantissant un sommeil agréable et réparateur. De plus, le confort est optimisé avec un kit cuisine en aluminium et inox, comprenant une minitable pliante, idéale pour préparer des repas en plein air. Une glacière thermo-électrique de 12 l permet de conserver les aliments et les boissons au frais pendant les voyages. Elle est également livrée avec deux sacs de couchage chauffants, deux aérateurs avec moustiquaires, deux sacs de rangement et une réserve d’eau solaire de 10 l. La CapsulBike peut aussi être agrémentée de plusieurs accessoires, en option. Son prix de départ est fixé à 3 900 €, hors option et frais de livraison. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Tinyvroom.fr.