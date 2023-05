Oxiturn Deluxe, un accessoire innovant qui ajoute des clignotants et feux de stop sur un casque de vélo/trottinette

Avec le printemps et les beaux jours qui reviennent, les vélos et trottinettes vont sortir sur les chemins et routes de France. Pratiquer le vélo ou la trottinette n’est pas sans risques comme l’affirment les chiffres de l’ONISR. En effet, selon les statistiques de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) pour l’année 2021, il y a eu 227 décès de cyclistes sur les routes. En 2022, ce sont 244 personnes qui ont trouvé la mort dans un accident de vélo. S’il n’y a eu aucun décès avant 2018, pour les utilisateurs Engin de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM) comme les trottinettes, 34 personnes ont laissé leur vie sur ce type d’engin en 2022. Pour tenter de sécuriser les utilisateurs, notamment en termes d’éclairage, Overade propose un système d’éclairage de casque baptisé Oxiturn et il pourrait bien sauver des vies. Découverte.

Overade, c’est qui ?

Overade est une start-up française spécialisée dans la conception et la fabrication de casques de vélo pliables. L’entreprise a été fondée en 2012 par Philippe Arrouart et Clément Cailleau. En collaboration avec Patrick Jouffret, designer, ils inventent le casque de vélo pliable Plixi. Ce casque innovant peut être replié en quelques secondes pour faciliter son transport et son stockage. Puis, ce sera au tour de Loxi, une ingénieuse sacoche antivol et waterproof pour les vélos, et de Blinxi, un clignotant pour casque. L’année dernière, ils inventent Oxiturn Deluxe, un pack sécurité complet fondé sur leur technologie Oxi.

Oxiturn Deluxe, qu’est-ce que c’est ?

Oxiturn Deluxe est un pack de sécurité complet fondé sur la technologie Oxi. Il comprend deux fonctions majeures pour améliorer la sécurité des cyclistes. Un éclairage de position avec une fonction clignotante droite/gauche qui est pilotable par une télécommande au guidon. Grâce à cette fonction, indiquer ses changements de direction est plus facile que jamais. Un avertisseur de freinage qui se fixe facilement sur le levier de frein de votre vélo.

Dès que vous commencez à freiner, la lumière connectée diffuse une puissante lumière rouge pour signaler votre ralentissement aux personnes qui vous suivent. Toutes les fonctions sont pilotables grâce à une télécommande fixée sur le guidon du vélo. L’avertisseur de freinage d’Oxi utilise une détection mécanique du freinage, contrairement à d’autres produits concurrents similaires qui utilisent un accéléromètre pour détecter la décélération. Ce qui le rend très fiable et qui permet de comparer le système de sécurité Oxiturn Deluxe aux systèmes disponibles sur les voitures.

Toutes les caractéristiques techniques

Produit compatible OXI.

5 modes d’éclairage rouge.

Jusqu’à 21 h d’autonomie (fonction du mode d’éclairage choisi).

Jusqu’à 90 lumens.

IP64 – Résiste aux intempéries.

Super angle de diffusion de 220°.

Compatible aux vélos et trottinettes électriques.

Détecteur de freinage et éclairage rechargeable par USB.

Télécommande alimentée par pile.

Rappelons que, pour le moment, le port du casque à vélo n’est obligatoire que pour les enfants de moins de 12 ans en France. Cependant, il est fortement recommandé, à tous les cyclistes et utilisateurs d’EDPM, de porter un casque à vélo, quel que soit leur âge. Le port du casque peut considérablement réduire le risque de blessures graves à la tête, en cas d’accident. Il est donc important de porter un casque de qualité et de s’assurer qu’il est bien ajusté pour une protection maximale.

Où acheter le pack Oxiturn DeLuxe ?

