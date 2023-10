Passion Concept dévoile la « Miss Drop », une mini-caravane Teardrop tractable par n’importe quel véhicule

La caravane Teardrop, également connue sous le nom de « larme » en raison de sa forme distincte, est une conception qui remonte aux années 1930. Aux États-Unis, sa popularité ne cesse de croître, grâce notamment à la société Kits Kamper dans les années 1940. Cette petite caravane connaît un succès fou dans le monde entier, mais elle est encore discrète en France. Du côté de Bergerac, en Dordogne, un homme a décidé d’en faire sa spécialité. Cédric Lougrat a créé Passion Concept, une entreprise spécialisée dans la fabrication des mini-caravanes en forme de larme. Découvrez la Miss Drop, une petite caravane qui peut être tractée par n’importe quelle voiture ou par n’importe quel van. Rétro et fonctionnelle, elle est fabriquée en France et est déjà disponible. Présentation.

La Miss Drop en détail

La Miss Drop est une caravane au charme rétro. Conçue pour les adeptes du camping traditionnel, elle ne possède ni douche ni toilettes. C’est la simplicité qui décrit le mieux cette petite caravane. Cependant, le confort n’est pas en reste, avec un lit qui vous permettra de vous reposer et une cuisine extérieure. Dans la cuisine qui se situe à l’arrière, on retrouve une glacière, une plaque de cuisson fonctionnant avec une bouteille de gaz de 5 kg. Elle dispose également d’un évier avec un réservoir d’eau de 30 l et d’un chauffage fixe Truma Vario 8. Ses dimensions compactes de 4,40 m de long, de 1,90 m de large et de 1,85 m de haut la rendent facilement remorquable par de nombreux véhicules classiques.

Un petit tour à l’intérieur

Puisqu’elle se destine à une vie minimaliste, le tour du propriétaire ne sera pas très long ! La Miss Drop est équipée d’une chambre dotée d’un lit confortable et de nombreux espaces de rangement. Concernant ses équipements actuels, la caravane est équipée d’un système de gestion d’énergie Scheiber, un panneau électronique qui offre une surveillance de la consommation énergétique. L’habitat bénéficie d’une autonomie allant de 4 à 5 jours. Pour l’avenir, l’entreprise prévoit de proposer une batterie au lithium, une sonde d’eau, ainsi qu’un modèle de caravane plus orienté vers l’aventure, baptisé « baroudeuse ». À noter que la Miss Drop est extrêmement facile à remorquer, pesant moins de 700 kg. Enfin, à partir de novembre, l’entreprise proposera en option un chauffe-eau, qui fera de la Miss Drop une compagne idéale pour les aventures hivernales.

Une conception parfaitement bien pensée et écologique !

La Miss Drop est une véritable teardrop comme on peut en voir aux États-Unis, mais elle est française ! Positionnée entre la tente et la caravane, elle offre une expérience nomade, idéale pour le camping sauvage. La structure de la caravane est composée de panneaux sandwich (toit, parois) renfermant une couche de mousse isolante faite à partir de bouchons de bouteille en plastique recyclé. Celle-ci est encadrée par des tasseaux d’ossature également constitués de cette matière dans une version extrêmement dense, le tout entre deux fines feuilles d’aluminium.

Cette isolation de haute qualité, à la fois thermique et phonique, permet une utilisation tout au long des quatre saisons. De plus, l'utilisation de matières plastiques recyclées confère à la Miss Drop une dimension écologique et le constructeur envisage même l'installation potentielle de panneaux solaires. Elle est disponible à la vente, à partir de 19 900 €. Plus d'informations : passioncampingcar.fr / Facebook.