Besoin de vous évader, de prendre l’air ou de vous isoler pour retrouver la sérénité ? Pour les voyageurs en quête de simplicité et de solitude, le spécialiste de la randonnée ultralégère Hyperlite Mountain Gear dévoile son dernier abri pliable, le Mid 1. Fabriquée avec des tissus composites et fiables en Dyneema, ultralégers, durables et 100 % imperméables, cette tente à un seul poteau, entièrement fermée, propose le meilleur compromis pour des bivouacs en toutes saisons. Conçue pour une seule personne et avec un poids de seulement 490 g, elle garantit un espace généreux et s’installe en quelques minutes seulement. Découverte de la tente Hyperlite Mid 1 en Dyneema pour voyager seul, libre et en toute légèreté. C’est parti !

Hyperlite Mid 1, qu’est-ce que c’est ?

Le spécialiste de la randonnée ultralégère Hyperlite Mountain Gear a présenté l’un de ses abris pliables les plus impressionnants à ce jour. Tout comme de nombreuses tentes de randonnées, l’Hyperlite Mid 1 s’appuie sur le tissu Dyneema pour enlever le poids tout en proposant une protection totale contre les intempéries. Elle pèse à peine plus d’un kilo avec son sac de transport et se monte en quelques minutes avec l’aide d’un seul bâton de trekking, qui n’est pas fourni avec la tente.

Un petit tour à l’intérieur ?

En cas de nuits chaudes, la porte du vestibule peut être laissée ouverte pour une meilleure ventilation. Le plancher en forme de baignoire mesure 81 × 244 cm et peut être relevé pour une protection accrue contre l’humidité ou abaissé pour une meilleure circulation de l’air. La grande porte d’entrée en maille no-see-um permet une bonne ventilation et peut être partiellement ou complètement fermée à l’aide de volets en Dyneema. Les volets du vestibule sont fixés à la tente avec des attaches magnétiques pour une utilisation facile. Des aérations situées près du sommet de la tente assurent une circulation d’air, même lorsque la tente est fermée. Avec un poids de seulement 476 g, la Mid 1 est légère et compacte, se rangeant dans un rouleau de 21,6 cm de long sur 14 cm de diamètre. Son prix de vente est de 599 $ (environ 545 €).

Pourquoi le tissu Dyneema pour cet abri pyramidal ?

Le tissu composite révolutionnaire connu sous le nom de Dyneema a transformé la conception des tentes bien avant d’être appelé ainsi. Autrefois connue sous le nom de « fibre cubique », cette matière ultralégère et incroyablement résistante a été utilisée pour la première fois dans les années 1990 pour les voiles de voiliers de course, offrant légèreté et durabilité. Depuis lors, elle a servi de base à certaines des tentes les plus légères des années 2000 et 2010. Le tissu Dyneema est un matériau innovant et performant utilisé dans diverses applications. Fabriqué à partir de fibres de polyéthylène à haut module, il est considéré comme l’un des matériaux les plus solides et légers au monde. Selon Dyneema, sa résistance au poids est 15 fois supérieure à celle de l’acier. Le tissu Dyneema est devenu extrêmement populaire dans la fabrication d’équipements ultralégers pour la randonnée, le ski de randonnée, le bikepacking et d’autres activités de plein air dans des environnements reculés ou des milieux hostiles. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Hyperlitemountaingear.com.