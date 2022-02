Caen : un food-truck construit à partir d’une Tiny-House

Si vous envisagez la Normandie, les plages du débarquement, le Mémorial de Caen, ou encore les planches de Deauville, il faudra prévoir une pause déjeuner dans la jolie ville de Caen. Dans quelques semaines, un étonnant food-truck fabriqué à Luc-sur-Mer devrait faire son apparition… Et il se pourrait que celui-ci ne passe pas inaperçu ! A Luc-sur-Mer, Tom Rodaro est le patron d’une entreprise de construction de Tiny House: Tomy House. Mais cette fois-ci, il a un peu diversifié son activité en construisant un food-truck qui se déplie comme une tiny-house… Découvrez le Wood Truck, il est superbe !

Le Wood Truck, un nouveau concept génial

L’entreprise Tomy House a déjà livré une quinzaine de tiny-houses en Normandie. Mais pour ce printemps 2022, c’est le food truck qui devrait être la star de la société ! Ce Wood Truck sera d’ailleurs le premier du genre dans la région. L’entrepreneur compte bien séduire les restaurateurs avec son nouveau concept, relate le site Liberté (actu.fr). A l’intérieur, le food-truck pourra accueillir une douzaine de personnes assises et la pièce est divisée en cuisine d’un côté, et salle de l’autre. Mais il cache un autre petit secret : deux terrasses peuvent se plier ou se déplier en fonction de la fréquentation, ce qui permettra à l’exploitant de recevoir une vingtaine de clients supplémentaires.

Comment lui est venue cette idée de Wood Truck ?

Dans la famille Rodaro, il y a Tom, le constructeur de tiny-house et son frère, restaurateur. En alliant leurs savoir-faire, les deux frères imaginent donc tout naturellement un restaurant dans une tiny-house, mais n’en oublient pas les concepts relatifs à la société et à l’environnement. C’est la raison pour laquelle ils devraient proposer des menus à base de produits bios et locaux, mais également des menus halal. L’idée étant de toucher le plus grand nombre de clients avec des tarifs spéciaux pour les étudiants. Pour découvrir le Wood Truck en avant-première, il faudra vous rendre au salon de l’habitat de Caen du 11 au 13 mars. Ensuite, il sera opérationnel dès le mois d’avril et se trouvera devant l’E2SE Business School pour le déjeuner; le deuxième emplacement choisi se situera sur la commune d’Hérrouville près du CHU. Enfin, le dimanche matin, vous pourrez vous régaler dans le Wood Truck sur le marché de la ville de Caen.

Sinon, Tomy House fait aussi des tiny-houses !

Parmi les sept modèles proposés, nous avons choisi de vous présenter La Suédoise: vendue 57500€, elle offre tout le confort moderne sans se départir de l’esprit minimaliste qui tient beaucoup à l’entrepreneur. Elle se compose d’une ossature en sapin épicéa et d’un bardage en red cedar. Pour l’isolation, c’est un mélange de chanvre, lin et coton qui assurera le maintien de la température à l’intérieur. La couverture est en tôles ondulées galvanisées, isolées en 40 mm. Les portes et fenêtres sont en aluminium RAL 7016 et toutes en double vitrage. Les sanitaires se composent d’une douche de 80 cm x 80 cm et de toilettes sèches ou classiques. Pour tout renseignement concernant les tiny-houses, ou la fabrication d’un Wood Truck, c’est par ici : Tomy House.