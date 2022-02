Haut-Rhin : il transforme un bus anglais en pizzeria food-truck

De nos jours, les restaurants et les pizzerias sont de plus en plus nombreux. Ce qui n’est pas du tout étonnant car les gens aiment aller au restaurant, commander des pizzas ou simplement aller en extérieur pour passer un bon moment dans un cadre agréable ou pour découvrir la cuisine du monde. Matthieu Mentzer est un grand fan de la “bonne bouffe” et il a toujours rêvé d’avoir sa propre pizzeria. Alors, il a fait en sorte que son rêve se réalise et ce, d’une manière assez originale. En effet, il a récemment acquis un bus londonien et l’a réaménagé en « food-truck ». Sur son menu, il propose des « fish and chips » et des pizzas maisons que les clients peuvent déguster à l’étage, dans un cadre inspiré d’une décoration british des années 1970.

Un rêve se concrétise avec beaucoup d’efforts et de la volonté

Matthieu Mentzer a remué ciel et terre pour trouver le véhicule idéal pour son food-truck. Il a engagé un mandataire pour l’aider dans ses recherches sur Internet. Finalement, c’est au nord de Londres qu’il a trouvé ce qu’il cherchait. Il est effectivement tombé sous le charme du Titan Leyland de 1981. Ce bus à étage a une hauteur de 4,32 m. A l’époque, il desservait West Watford sur la ligne scolaire 802 de Queens’ school. Franceinfo rapporte qu’après l’achat de ce bus, l’entrepreneur a commencé les transformations en le retapant et en le refaisant peindre en rouge. Il a traversé la Bretagne puis la France avant d’arriver au Haut-Rhin où le bus a eu droit à un réaménagement.

Une transformation époustouflante

Matthieu a opté pour une décoration vintage inspirée de l’Angleterre dans les années 1970. Pour ce faire, à l’étage, il a retapissé les banquettes d’origine en rouge. Afin que les clients puissent être à l’aise et avoir un cadre convivial, il a décidé de mettre les banquettes en face à face et a installé des tables. D’ailleurs, il a attribué à chaque table le nom d’une équipe de football anglaise. Mis à part cette décoration et cet éclairage attrayants, il faut savoir que ce bus transformé en food truck peut recevoir entre 20 à 25 personnes. En revanche, la partie basse du Titan est dédiée au chef.

Il a fait installer un plan de travail de pizzaïolo, un poste de congélation pour les « fish and chips » et les nuggets ainsi qu’un poste de lavage et de rangements. Il a également fait construire un four à bois par un cheministe et a même gardé la banquette derrière le chauffeur pour les gens qui commandent à emporter. Bien sûr, ces changements ont un coût: Matthieu a dû investir non moins de 80 000 euros dans cette transformation. Il a d’ailleurs annoncé qu’il ne prendra pas de salaire jusqu’à la fin de l’année et fera en sorte de faire des bénéfices jusque-là. De plus, l’argent n’est pas un problème pour lui car il travaille déjà à plein temps dans une entreprise à Ottmarsheim.

Un autre bus anglais transformé en pizzeria

Si le concept vous rappelle quelque chose, c’est normal: un bus similaire avait déjà été converti en pizzeria il y a quelques années, le Restaurant double decker Il Teatro Della Pizza. A découvrir en vidéo ci-dessous.