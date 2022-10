Les meilleurs endroits pour louer dans un camping en famille

La fin de l’année 2022 approche à grands pas, ce qui signifie que la planification des vacances de printemps ou d’été se profile déjà à l’horizon. Pour profiter des meilleurs prix et des plus beaux spots, il vaut en effet mieux réserver quelques mois à l’avance, le choix sera plus large. Et si cette année, vous optiez pour des vacances en Bretagne, sur la Côte d’Azur, dans les Pays de la Loire, dans les Gorges du Verdon ou encore en Espagne pour découvrir de magnifiques campings ?

Choisissez la région PACA pour louer dans un camping en famille

La région PACA regroupe les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. Elle regorge de paysages enchanteurs que vous ne regretterez pas de découvrir. Pour profiter au mieux de votre séjour, vous pouvez chercher un camping bien placé sur un site de location de mobil-homes.

Partez en camping en famille dans les Hautes-Alpes, le Var et les Bouches-du-Rhône

Dans les Hautes-Alpes, la résidence Les Terrasses de la Bergerie ★★★ vous accueillera dans la magnifique bourgade d’Orcières Merlette, à proximité du parc national des Écrins. Elle propose des appartements de 4 à 6 personnes avec une piscine intérieure chauffée. Dans cette résidence, vous aurez accès à différents services et équipements (laverie, Wi-fi, etc.), une boulangerie pour les petits-déjeuners et un restaurant sur place. De nombreuses activités sont également proposées aux enfants et un cadre magnifique vous y attend.

Dans le Var, vous pouvez choisir le camping Les Playes ★★★★ situé dans le joli village de Six-Fours-Les-Plages. Vous pourrez louer des mobil-homes et profiter d’un magnifique espace aquatique. Ce camping se trouve à 1,5 kilomètre de la plage et il dispose de nombreux aménagement (laverie, wi-fi, dépôt de pain, etc.). Pour les loisirs, vous aurez à votre disposition des tables de ping-pong et un baby-foot. En été, un bain à remous est également mis à votre disposition.

Dans les Bouches-du-Rhône, c’est au cœur de la Camargue que nous vous proposons de poser vos valises et plus exactement aux Saintes-Maries-de-la-Mer, au camping Le Clos du Rhône ★★★★. Celui-ci est situé au beau milieu du Parc Naturel Régional. C’est l’endroit rêvé pour admirer les chevaux en liberté, les rizières de Camargue ou ses marais salants rosés. Le camping possède entre autres une laverie et un accès au wi-fi ou encore un service de dépôt de pain. Si les clients souhaitent boire un verre ou se restaurer sur place, ils pourront trouver des services de restauration, mais également une supérette/épicerie.

Les campings des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse

Dans les Alpes-Maritimes, c’est à Cannes La Bocca que vous pourrez trouver refuge dans le camping Paradis Parc Bellevue ★★★. Il se trouve à seulement 1,5 kilomètre de Cannes et sa croisette, dans le parc Naturel de l’Esterel. Il propose des animations pour toute la famille (espace aquatique, animations, sports et loisirs, etc.).

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, c’est à Gréoux-les-Bains qu’il faudra vous rendre, dans le camping Verdon Parc ★★★★. Vous pourrez y louer un mobil-home pour des vacances familiales. Vous profiterez d’un beau complexe aquatique et de nombreuses structures sportives et visiterez les magnifiques lacs du Verdon qui se trouvent à une dizaine de minutes seulement du camping.

Dans le Vaucluse, le camping Domaine des Chênes Blancs ★★★ situé à Saint-Saturnin-lès-Apt, vous accueillera dans de jolis mobil-homes. Ce lieu dispose d’une piscine chauffée. Le village est situé à côté de l’un des flancs des monts de Vaucluse, en face de la vallée nord du grand Luberon et à une heure d’Avignon. Vous pourrez y découvrir de magnifiques paysages.

Louez un camping en Espagne pour profiter de ce pays

L’Espagne, pays frontalier de la France, offre également de magnifiques paysages et des campings haut de gamme où il fait bon se ressourcer. Vous pourrez profiter de la douceur des températures et de l’accueil chaleureux des Espagnols.

En Catalogne, le camping Mas Patoxas ★★★★ situé à Palafrugell, une commune de la comarque du Baix Empordà dans la province de Gérone, vous accueillera pour des vacances sous le soleil de l’Espagne. Bungalows, chalets ou mobil-homes, les hébergements se situent à 4 kilomètres d’une magnifique plage. Le camping dispose d’une grande piscine extérieure et propose de nombreuses animations familiales.

À une dizaine de kilomètres de Lloret de Mar, toujours sur la côte Catalane, vous pourrez choisir le camping Sea Green Cala Llevado ★★★★ qui propose des bungalows, des mobil-homes ainsi qu’un cottage, hébergement insolite très prisé des vacanciers. Ce camping dispose d’un accès direct à la plage et d’un club pour enfants. Vous bénéficierez par ailleurs d’un cadre absolument exceptionnel pour un dépaysement assuré.

Si le sud de l’Espagne, notamment l’Andalousie, vous tente, c’est au camping Los Escullos de San José ★★ qu’il faudra poser vos bagages. Dans une ambiance conviviale et familiale, vous aurez le choix entre des bungalows classiques ou toilés. Tout cela, à petits prix.

Tournez-vous vers la Bretagne pour un camping paisible

Envie de nature, de paysages sauvages et de spécialités bretonnes telles que les crêpes, le chouchen ou le poisson fraîchement sorti de l’océan ? Rendez-vous en Bretagne, qui compte les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

Visitez les Côtes-d’Armor et le Morbihan en famille

Dans les Côtes-d’Armor, un dépaysement total et des hébergements insolites vous attendent du côté de Plessix-Balisson et de son camping Le Village de Yourtes ★. À 5 kilomètres des plages, vous dormirez dans de petites yourtes mongoles avec tout le confort nécessaire et même le wi-fi. Cela vous permettra de vous immerger au cœur de la Bretagne avec des structures gonflables pour les enfants et de nombreux services à proximité.

Dans le Morbihan, c’est au camping la Grande Métairie ★★★★★, situé dans la jolie ville de Carnac, que vous pourrez vous rendre. Le luxe qui vous attend vous permettra une parenthèse enchantée pendant une semaine et plus si affinités. Situé à 3 kilomètres des plages et disposant d’un bel espace aquatique, ce camping dispose également d’un sauna, d’un terrain de pétanque et d’un terrain de tennis.

Profitez d’un séjour en camping dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine

Dans le Finistère, découvrez le camping Paradis La Mer d’Iroise ★★★★ situé sur la commune de Plomodiern. Il propose un accès direct à la plage, une piscine couverte chauffée et une ambiance familiale assurée. À deux pas des sentiers sauvages qui longent la côte bretonne et à quelques kilomètres de la Pointe du Raz, les paysages du Finistère vous offriront toute leur splendeur.

En Ille-et-Vilaine, dont la capitale est Rennes, vous pourrez découvrir la région en vous rendant au camping Domaine Les Peupliers ★★★, situé à Tinténiac, sur le canal d’Ille-et-Rance. Vous pourrez également admirer les deux écluses situées sur la commune. Le camping niché au creux de la Bretagne, à une distance raisonnable du bord de mer (35 km), dispose de nombreux équipements pour rendre le séjour agréable et faire le plein de nature.

Visitez les châteaux de la Loire avec vos enfants et dormez en camping

Les vacances peuvent également être l’occasion de quelques visites historiques pour découvrir les magnifiques châteaux de la Loire. Dans ces campings, vous ne serez jamais bien loin d’un bâtiment historique : Amboise, Chenonceaux, Chambord, Azay-le-Rideau, Brissac, etc.

Le château de Brissac est le plus haut château fort de France. En choisissant le camping Les Portes de l’Anjou ★★★ situé à Durtal, vous serez proche de ce magnifique château et pourrez profiter de mobil-homes parfaitement équipés. Ce camping vous accueille au cœur des châteaux d’Anjou et se trouve à proximité du zoo de la Flèche. C’est un camping à taille humaine avec une ambiance familiale assurée.

Si le splendide château de Chambord, construit à la demande de François 1er, vous inspire, il faudra réserver une location aux Lodges de Blois-Chambord ★★★. Ce château est inscrit au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Dans le camping, vous bénéficierez d’un cadre exceptionnel au cœur du Val de Loire. C’est l’endroit idéal pour vous ressourcer en pleine nature et faire le plein de bonne énergie. Vous apprécierez sur place la piscine couverte et chauffée, ainsi que le sauna.

Si vous êtes plutôt attiré par le château d’Azay-le-Rideau ou celui de Chinon, alors il faudra vous diriger vers la résidence Le Clos Saint Michel ★★★ située à Chinon. Vous pourrez ainsi profiter des splendeurs de cet endroit, ainsi que d’instants de détente aux côtés de vos proches. Vous pourrez aller vous baigner dans la piscine extérieure chauffée ouverte aux touristes tout au long de l’année, sans avoir besoin de sortir de la résidence.

Faites des activités sportives avec un camping dans les Gorges du Verdon

Si ce sont plutôt les activités sportives qui vous intéressent pendant vos vacances, pourquoi ne pas choisir la magnifique région des Gorges du Verdon ? Elle propose toutes sortes d’activités où le sport et l’adrénaline seront au rendez-vous. À vous le canoë-kayak, le rafting ou les sauts dans les canyons, accompagnés d’un guide évidemment !

À Castellane, au cœur des gorges du Verdon, vous pourrez vous reposer au camping Les Lavandes ★★. Vous vous retrouverez dans une ambiance chaleureuse et familiale et pourrez louer de chouettes mobil-homes parfaitement équipés. Vous pourrez également profiter d’un barbecue collectif, d’une machine à laver (payante) et du wi-fi gratuit sur tout l’emplacement. Vous trouverez également divers équipements pour occuper les enfants et les plus grands (aire de jeux, ping-pong, pétanque, trampoline etc.).

À Digne-les-Bains, une autre ville située au cœur des Gorges du Verdon, le camping Les Eaux Chaudes ★★★ vous accueillera dans un écrin de verdure. Vous aurez la possibilité de loger dans un mobil-home et de profiter de la rivière qui traverse le camping pour vous baigner ou pratiquer la pêche. Vous devrez toutefois prendre soin de vous renseigner auprès de la direction sur les lieux de baignade et de pêche.