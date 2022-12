Si vous êtes férus de camping en montagne, vous connaissez forcément la marque française Samaya qui imagine ses produits du côté d’Annecy. L’entreprise les teste sur les hauteurs de Chamonix et sur les plus hauts sommets du monde avant de les proposer à ses clients passionnés. L’entreprise conçoit des tentes hyper légères, facile à installer, mais toujours élégantes. La dernière-née, la Radical-1 ne déroge pas à la règle avec un tout petit poids de 655 g. Après le modèle Assaut 2 qui avait reçu, il y a deux ans, le prix de l’ISPO Gold Award, la Radical-1 pourrait suivre le même chemin. Au programme : légèreté, élégance et praticité. Découverte !

La tente Radical-1 en détail

Ce nouveau modèle de tente se trouve être l’un des plus légers du marché, avec seulement 655 g à porter. Son tout petit poids ne l’empêchera pas d’offrir, à ceux qui l’utilisent, une protection optimale contre le froid et les aléas climatiques. Certes, elle coûte relativement cher, 1 500 €, mais à ce prix, vous vous garantissez le confort et surtout la sécurité, deux éléments primordiaux lorsque l’on séjourne en haute montagne. La Radical-1 est en réalité le modèle réduit de l’Assaut-2 qui, lui, est conçu pour accueillir deux personnes. La Radical-1 ne peut accueillir qu’une personne, mais elle peut absolument s’installer partout et même à la crête d’un rocher si l’on en croit les magnifiques images que Samaya nous propose !

Les caractéristiques techniques de la tente Radical-1

Tout d’abord, par rapport à l’Assaut 2, la toile de la Radical 1 a été conçue en composite Dyneema avec un dôme étroit et autoportant soutenu par des arceaux entrecroisés en fibre de carbone Easton. Le tissu a été laminé avec une membrane en Teflon expansé (ePTFE) afin de lui donner une imperméabilité de 20 000 mm sur les murs et le sol, ainsi qu’une respirabilité avancée de 40 000 g. Les coins de la Radical 1, comme ceux de l’Assaut 2, ont été renforcés avec du Cordura dans le but de pouvoir l’installer dans les endroits escarpés ou caillouteux sans l’abîmer.

Légère, voire ultralégère !

Les randonneurs en montagne rencontrent souvent le problème du poids de leurs équipements. Grimper et marcher en montagne demandent des efforts presque surhumains, il faut donc absolument du matériel léger. Avec la Radical 1, la question du poids ne se posera pas réellement puisqu’elle ne pèse que 680 g emballée et se présente pliée sous la forme d’un sac à dos de 29 × 9 cm seulement. Le poids peut être réduit à 635 g, car en montagne, chaque gramme compte sur le dos du randonneur. Sa conception lui permet enfin d’être utilisé en toutes saisons.

Et en cas d’urgence ou de tempête glaciale, la Radical 1 peut accueillir deux personnes, non pas pour dormir, mais pour se mettre en sécurité. Samaya explique qu’une fois fermée hermétiquement, cette tente permet d’obtenir une température de 20° C en cinq minutes seulement. On vous l’a dit, elle n’est pas donnée (1 500 €), mais les randonnées en montagne peuvent être parfois périlleuses. Aussi, avoir du matériel de haute qualité pour survivre est une condition sine qua non pour aborder les hauts sommets de France ou du monde entier ! Plus d’informations : samaya-equipment.com