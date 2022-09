Autohome, une étonnante tente de toit rectangulaire en fibre de verre

Vous êtes des adeptes du camping avec tente, matelas gonflables, réchaud à gaz, le vrai camping à l’ancienne mais vous n’aimez pas les tentes encombrantes, qui pèsent une tonne et pour lesquelles il faut prévoir la journée pour s’y installer ? Nous avons peut-être une idée à vous proposer… Autohome vient de lancer une tente extensible pour toit de véhicule qui va vous permettre de transformer sans effort, votre véhicule en un abri tout confort toujours prêt à vous rendre service. Avec cette nouvelle tente de toit, vous pourrez profiter d’une expérience unique de camping hors-sol sans vous prendre la tête pendant des heures… Découverte !

C’est quoi la tente de toit Autohome ?

Les tentes de toits se dotent d’une coque mince en fibre de verre, recouverte d’un revêtement composé de mousse qui l’isole du froid. Cette matière garantit, en plus de l’isolation, la durabilité et la stabilité de la structure. De conception aérodynamique, les tentes de toits peuvent être laissées en place et n’ont pas une très grande résistance à l’air. Un avantage certain qui éviter une surconsommation de carburant lors des trajets d’un point à un autre. La tente en elle-même est conçue dans un tissu appelé Dralon, totalement étanche à l’eau et à la poussière, et dont la durabilité est estimée par le fabricant à plusieurs années…

Un montage facilité

Pour faciliter le montage, la tente de toit est installée sur des bras de levage activés par des vérins à gaz… Il suffit alors de déverrouiller le système puis de pousser sur la coque pour que la tente se déplie comme par magie, et vous offre le confort pour la nuit à venir. Il est également possible de choisir le système d’ouverture à manivelle, une solution pratique adoptée dans la plupart des modèles: vous obtenez un soulèvement uniforme de la coque tout en restant toujours dans la même position. Et pour y accéder, elle dispose d’une échelle en alliage légère et verrouillage pour en faciliter l’accès… La Maggiolina, c’est son nom, fait partie des 32 modèles de tente proposés par Autohome, toutes conçues dans une fibre de verre tissée particulière, imprégnées de résines liquides ou polyester, également connu sous le nom de plastique renforcé de verre ou GPR.

Quelques détails supplémentaires…

Toutes les tentes de toits de la marque Autohome sont équipées de matelas en mousse à cellules fermées, qui sont non seulement confortables, mais ont également de grandes qualités d’isolation et d’étanchéité. Vous pourrez donc profiter d’un abri mobile quelles que soient les conditions météorologiques, pour passer la nuit ou chaud ou vous abriter le temps d’une averse avec un livre… Ces tentes de toit compactes sont disponibles en trois variantes : Columbus, Maggiolina et Air Top. Chaque variante présente des configurations, des tailles de matelas, des tailles d’espace intérieur, ainsi que des couleurs de tissu et de coque différentes. Vous pourrez donc choisir le modèle qui convient le mieux à votre véhicule, votre style de camping, votre budget et vos besoins, évidemment. Découvrez toutes les tentes de toits Autohome, mais pour en connaître le prix, il faudra les contacter: cette information cruciale n’est pas communiquée sur le site de la marque.