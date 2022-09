Porsche dévoile sa propre tente de toit pour transformer leurs voitures de sport en “camping car”

Généralement lorsque l’on pense « tente de toit » pour une voiture, c’est un van, un SUV ou encore une petite voiture qui nous vient à l’esprit… Rares sont ceux qui s’imaginent au volant d’une grosse berline allemande, avec une tente sur le toit… Désormais les propriétaires de Porsche vont pouvoir, au volant de leurs bolides, tester la vie nomade, et transformer leur voiture de sport en une chambre d’hôtel… Porsche Tequipment vient en effet de lancer sa nouvelle tente de toit qui s’adapte sur les modèles 911, Macan, Cayenne, Taycan ou Panamera… La commercialisation est prévue en novembre 2022 et d’autres accessoires suivront… Qui a dit que Porsche et camping n’étaient pas compatibles ? Découverte.

La nouvelle tente de toit Porsche c’est quoi ?

Cette tente de toit a été mise au point au Centre de développement de Weissach et co-conçue par le Studio F.A. Porsche à Zell am See. Elle se dote d’une valise rigide exclusive estampillée Porsche qui lui permet d’être installée sur cinq des modèles de la marque avec ou sans barres de toit… A l’intérieur, deux personnes peuvent y dormir confortablement, et elle dispose de deux fenêtres latérales et d’une fenêtre de toit, pour s’endormir la tête dans les étoiles. Lorsque la tente de toit est opérationnelle, elle offre une surface au sol de 2,10 mètres sur 1.30 mètre, et un intègre un matelas confortable en polyfoam (polystyrène extrudé), haute densité. Les parois de la tente sont fabriquées dans un mélange de coton respirant et des fermetures éclairs étanches ainsi qu’une housse de pluie pour l’entrée protègent les occupants de la pluie. La tente peut donc être utilisée facilement pour s’abriter même quand le soleil n’est pas au beau fixe…

Quels sont ses points forts ?

La tente de toit Porsche est ce que l’on pourrait appeler une tente luxueuse évidemment… Elle possède donc une doublure matelassée hautement isolante, et se dote de jolis motifs « montagne », tout comme le matelas, pour l’esthétique. De plus, les deux fenêtres latérales peuvent être entièrement ouvertes pour la ventilation et une protection contre les insectes occultante a été installée… Elle vous protège donc des attaques de moustiques et de la lumière ! Côté montage, il serait très rapide, puisqu’il n’y aurait qu’à déverrouiller les loquets de sécurité, puis soulever la valise rigide et l’ouvrir grâce à deux amortisseurs à pression de gaz. La zone plancher est ensuite dépliée puis stabilisée grâce à l’échelle télescopique intégrée. Il faut ensuite tendre la tente grâce aux quatre arceaux.

Les spécifications techniques et le prix…

Longueur x largeur x hauteur (plié) : 146 x 140 x 33 cm.

Longueur x largeur x hauteur (déployé) : 258 x 257 x 118 cm.

Poids : environ 56 kg.

Charge maximale à l’arrêt : environ 190 kg (véhicules avec rails de toit) ou environ 140 kg (véhicules sans rails de toit).

Vitesse maximale avec tente de toit installée : 130 km/h.

Disponible en deux coloris : noir/gris clair et noir/gris foncé

Vous devrez donc choisir entre rouler tranquille puisque vous ne pourrez pas dépasser les 130 km/h, qui, on le rappelle est la vitesse maximum autorisée sur autoroutes en France… Porsche ajoutera dans l’année qui vient des accessoires tels qu’une tente intérieure, une couverture chauffante, un organisateur de chaussures et de sacs. Quant à son prix, il est 4 980 €, un prix conséquent, mais il fallait s’en douter. La livraison est prévue à partir de novembre 2022 et vous risquez de faire des émules avec votre Porsche et sa tente de toit, installés dans un camping ou au bord d’une route pour la nuit… Plus d’informations : newsroom.porsche.com