Porsche pourrait bientôt dévoiler son nouveau vélo électrique “le plus léger au monde”

Décidemment, les vélos électriques semblent intéresser les constructeurs automobiles, et même les plus inattendus… C’est au tour de la célèbre marque allemande Porsche de s’emparer du marché. Dans les couloirs, il se dit que le célèbre constructeur de puissants bolides pourrait s’essayer à la production du vélo électrique le plus léger au monde ! Après un premier modèle, le Porsche eBike Sport, sorti en mars dernier, Porsche s’apprêterait donc à sortir un nouveau vélo électrique super léger, pour la route ou les sentiers… Et la marque ne fait pas dans la dentelle ! Le constructeur allemand est devenu majoritaire chez Greyp, leader des vélos haut de gamme en décembre. Récemment, il a également acquis une part importante de l’entreprise Fauza, spécialisée dans la construction de systèmes d’entraînement de vélos électriques. Présentation.

Des vélos électriques de luxe donc ?

En s’entourant de deux entreprises connues pour produire des vélos haut-de-gamme, Porsche ne déroge pas à la règle de ses supercars, loin d’être accessibles au commun des mortels. Fauza est connu dans le monde du vélo électrique pour concevoir des cycles très légers et a déjà usé de ses talents sur les vélos Bottechia Bike ou Carirn. En collaborant avec des spécialistes du vélo électrique, et avec l’expertise du constructeur allemand, le prochain modèle pourrait peser moins de 10 kilos, soit la moitié de ce que pèsent les vélos électriques en général. Avec l’ajout de l’expertise de conception de Porsche, son prochain deux-roues pourrait être l’un des plus légers du marché et en plus, doté d’une utilisation intelligente. Ce ne sera pas le premier vélo électrique Porsche puisque qu’il existe déjà le Porsche Taycan Cross Turismo, qui s’inspire des lignes et peintures des voitures de la marque. Mais le nouveau modèle sera, à priori, bien plus léger que le précédent.

Une petite idée du prix ?

Les vélos Porsche, comme les voitures d’ailleurs ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Le modèle sport est vendu entre 11500€ et 14950€, et le Cross Multi-Terrain entre 8800€ et 12300€… On imagine le prix du nouveau vélo ultra léger un peu plus cher encore que les deux précédents. La marque Porsche se paie au prix fort, même quand il s’agit “juste” de vélos électriques. Les technologies et l’ingénierie qui équiperont le futur modèle de la marque allemande devraient faire grimper son prix; la légèreté se paie aussi apparemment ! Cependant, la date de sortie n’a pas encore été annoncée, et on ne sait même pas si ce sera pour 2022… Cela vous laisse le temps de mettre environ 15 000€ de côté !

Pourquoi le vélo électrique de luxe séduit ?

Le phénomène des vélos électriques ne cesse de grandir, et il se pourrait que ces vélos deviennent l’équivalent des voitures de luxe. En d’autres termes, pouvoir se payer un Porsche Cayenne est signe d’un certain rang social et bientôt, posséder un vélo Porsche ou Lamborghini pourrait aussi être un signe de richesse ! Finalement, c’est plutôt une bonne chose que des marques légendaires s’attaquent à ce marché, car elles ont les moyens de corriger certains défauts que l’on pourrait retrouver chez certaines enseignes moins onéreuses, et d’apporter des améliorations. Les grandes marques de luxe automobile ont les moyens d’innover et c’est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde: à la clé, des vélos électriques plus performants, plus légers et plus sûrs pour tous !