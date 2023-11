Jeep dévoile une tente de toit « triangle » polyvalente et multifonctionnelle

Depuis son lancement en 2018, le Jeep Gladiator impressionne les amateurs de pick-ups par son look à la fois agressif et élégant. Héritant de la conception du légendaire Wrangler, le véhicule constitue un véritable monument pour les adeptes de 4×4 et d’aventures sur le terrain. Compte tenu de sa popularité, le Gladiator attire l’attention non seulement des particuliers, mais aussi des professionnels et des entreprises. C’est notamment le cas d’ADDAX Overland, basée à Salt Lake City, dans l’Utah. Inspirée par les remorques de surveillance quasi indestructibles de l’US Army, la société mise sur les performances, la capacité et le confort.

Convertir le Jeep Gladiator en un mini camping-car

Jeep a officialisé son partenariat avec ADDAX dans le cadre du salon SEMA 2022 (Specialty Equipment Market Association) qui s’est déroulé à Las Vegas en novembre 2022. À l’issu de cette annonce, les deux entreprises ont lancé la Jeep Branded Edition Overland Trailer qui est une remorque compacte et légère (elle pèse moins de 400 kg). Avec son châssis de qualité militaire de 3/16 de pouce et sa carrosserie en acier de calibre 14, il s’agit essentiellement d’une remorque de surveillance prête à répondre aux besoins des passionnés d’aventures hors route. Comme si cela ne suffisait pas, les deux entreprises lancent maintenant un kit pour transformer le Gladiator en un mini camping-car personnalisable pour les aventures en plein air.

La robustesse comme gage de qualité

Le Overlanding Camper consiste plus précisément en un module qui s’intègre parfaitement à la carrosserie du Jeep Gladiator. Il se veut à la fois polyvalent et multifonctionnel. Contrairement à une tente de toit escamotable ordinaire qui arbore une conception monobloc, le kit se compose de plusieurs pièces, dont une structure à toit rétractable, une tente de toit et divers accessoires supplémentaires. Comme d’habitude, ADDAX a mis l’accent sur la robustesse et la flexibilité. La majeure partie de la coque est ainsi fabriquée en acier inoxydable de calibre 16. La casquette permet de se tenir debout dans la caisse du pick-up, d’accéder à la galerie de toit ou de transporter des marchandises volumineuses sans avoir à retirer le toit.

Prix et disponibilité

L’autre particularité du Jeep x ADDAX Gladiator Overlanding Camper réside dans le fait qu’il arbore une conception sans perçage pour une élégance inégalée. À l’intérieur, la tente renferme un matelas en mousse oblong de 269 x 150 cm. S’y ajoutent un éclairage LED intégré et un ventilateur d’extraction à vitesse réglable. L’alimentation électrique est fournie par des panneaux solaires qui totalisent une puissance de 200 W. On notera aussi la présence d’un auvent à 270°. En ce qui concerne son prix et sa disponibilité, sachez que le kit sera mis en vente l’année prochaine. Le tarif de base prévu est de 4 000 $, soit environ 3750 €. Plus d’infos : addaxoverland.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .