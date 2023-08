Peugeot Cycles dévoile sa nouvelle gamme (au design étonnant) de vélos électriques connectés

Le fabricant français est présent dans l’industrie du cycle depuis plus de 100 ans. Peugeot Cycles a su moderniser ses produits au fil des années. Et alors que les termes « électrique » et « connecté » régissent actuellement l’univers des vélos, la firme ne peut que suivre la tendance. Elle vient ainsi de lancer une nouvelle famille de VAE connectés. Celle-ci comprend plusieurs modèles conçus pour s’adapter aux exigences des professionnels et des particuliers. Au total, trois références aussi prometteuses les unes que les autres feront bientôt leur entrée dans le catalogue de Peugeot Cycles.

Bénéficiant des meilleures technologies connectées

D’après le constructeur, le trio arrivera d’ici le début de l’année prochaine. Les vélos arboreront un design moderne et disposeront de fonctionnalités à la pointe de la technologie. « Fin 2023 et début 2024, PEUGEOT Cycles élargira sa gamme de vélos à assistance électrique avec plusieurs nouveaux modèles innovants bénéficiant des meilleures technologies connectées » a déclaré l’entreprise dans un communiqué de presse. En plus de leur design pensé pour différents types d’utilisation, ces futurs produits de la firme miseront donc sur des fonctionnalités intelligentes. Ils disposeront notamment d’un système antivol, d’une fonction de géolocalisation et de services tels que les prévisions météo.

Le Digital e-Bike, un VAE au look très original

Parmi les trois, il y a un vélo électrique urbain nommé Digital e-Bike. Et il faut dire qu’il s’agit du modèle le plus séduisant de tous. Il possède un cadre assez épais qui lui procure une apparence originale. L’engin bénéficie d’une transmission par courroie, contrairement à la plupart des VAE de la marque qui disposent d’une chaîne. Son moteur semble se trouver au niveau de son pédalier.

Le deuxième modèle est répertorié sous le nom de Digital e-Longtail. Il s’agit d’un vélo à « longue queue » ou plutôt un vélo électrique rallongé. Selon Peugeot, la caisse de celui-ci est suffisamment large pour transporter une charge ou installer confortablement deux enfants.

Un deux-roues à empattement allongé

Pour ce qui est du troisième et dernier modèle, il s’agit d’un autre vélo électrique cargo. Baptisé Digital e-Front Load, il bénéficie d’un compartiment de rangement situé à l’opposé de celui du Digital e-Longtail, c’est-à-dire devant le guidon. Cela est rendu possible par un empattement important. La caisse est plus large que celle du Digital e-Longtail et peut accueillir à la fois trois enfants, soit une charge plus lourde. À noter que, tout comme leur conception, la fabrication de ces trois nouveaux vélos électriques connectés du constructeur français sera assurée par la start-up Beweel. Plus d’infos : stellantis.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ces nouveaux vélos Peugeot ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().