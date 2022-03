Comment passer au bioéthanol et combien ça coûte (vraiment) ?

Le conflit armé qui se déroule depuis le 24 février en Ukraine, envahi par la Russie, entraîne déjà des conséquences sur notre vie quotidienne. Le marché du pétrole s’enflamme et la répercussion directe, pour nous consommateurs, est de voir les prix des carburants s’envoler à la pompe. Plus de 2 euros le litre d’essence ou de gasoil, c’est du jamais vu en France. Si les prix continuent de grimper comme ces derniers jours, il va devenir très compliqué de se déplacer. Depuis quelques semaines, les automobilistes se ruent sur le bioéthanol ou l’éthanol E85, un carburant beaucoup moins cher, qui nécessite cependant la transformation de son véhicule. Mais, combien ça coûte ? Est-ce légal ? Est-ce vraiment intéressant ? On vous explique tout !

C’est quoi ce carburant ?

Le bioéthanol est un carburant à alcool éthylique d’origine agricole obtenu par la fermentation et la distillation du sucre, qui provient en général de la betterave sucrière ou de l’amidon des céréales. Le bioéthanol est différent de l’alcool ménager, car c’est un alcool brut déshydraté; en fait, il n’est pas raffiné et débarrassé de l’eau qu’il contient. Contrairement au gasoil et essence que l’on connaît, le bioéthanol est fabriqué à 100% sur notre territoire. La France exporte d’ailleurs 30% de sa production dans l’Union Européenne et est le premier producteur européen de ce carburant. De plus, ce carburant étant issu de la biomasse, il n’utilise pas d’énergies fossiles… Et échappe aux taxes que nous connaissons sur les carburants classiques. Résultat, à la pompe, le bioéthanol est 50% moins cher qu’un litre de SP95-E10 et de gasoil depuis quelques jours.

Comment ça marche ?

Attention, la conversion au bioéthanol est exclusivement réservée aux moteurs essence. Les moteurs diesel ne sont pas compatibles avec cette technologie. Les véhicules essences de toute dernière génération (Flex E85) sont compatibles eux, avec tous les carburants essence, y compris le superéthanol E85. Concrètement, la conversion consiste en l’ajout d’un boitier spécifique sous votre capot. Une reprogrammation du moteur est nécessaire afin qu’il accepte le nouveau carburant. Attention cependant, le bioéthanol est un carburant moins puissant que le sans plomb; le moteur devra donc injecter plus de carburant dans les cylindres pour conserver la même puissance. Par ailleurs, une sonde mesure en permanence la proportion d’éthanol qui permet au boitier d’ajuster le volume de carburant injecté.

Combien ça coûte ?

Aujourd’hui, en France, trois marques sont homologuées et donc, légales: ARM, Biomotors et FlexFuel. Attention, cette installation doit se faire impérativement dans un garage agréé. Il faut compter entre 700€ et 1600€ pour l’achat du boitier et son installation. Avec la forte demande actuelle, les prix que nous annonçons pourraient être obsolètes sous peu ! L’investissement est un peu élevé et si vous ne roulez pas énormément, le jeu n’en vaut peut-être pas la chandelle. En revanche, si vous êtes ce que l’on appelle un grand rouleur, la conversion au bioéthanol pourrait vous faire gagner 5€ tous les 100 kilomètres environ. Si vous parcourez 20 000 kilomètres par an, ce boitier sera donc rentabilisé en 18 mois environ.

Norauto propose l’installation d’un boitier FlexFuel pour 699€;

Le réseau IdGarages propose également ce service, le prix varie en fonction de votre véhicule;

Speedy propose l’installation d’un boitier FlexFuel pour 788€.

De nombreux garagistes proposent désormais ce service, vérifiez juste qu’il soit bien agréé; pour cela, le site biomotors vous aidera à trouver le professionnel près de chez vous. Retrouver sur le site bioethanolcarburant.com toutes les aides proposées dans votre région pour changer de carburant sans changer de voiture.