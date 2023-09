WST, l’invention d’une tour hybride (éolienne et solaire) pour recharger les véhicules électriques

Alors que le nombre de véhicules électriques vendus dans le monde a fortement augmenté ces dernières années, il est devenu essentiel d’augmenter le nombre de bornes de recharge mises à la disposition des usagers. Et pour que la mobilité électrique soit réellement « verte », il est nécessaire d’utiliser des énergies renouvelables pour la recharge. C’est visiblement à partir de cette analyse qu’un designer du nom de Jim Bardia a inventé le système Wind and Solar Tower. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une tour hybride qui produit de l’électricité grâce à l’énergie solaire et au vent.

Plus de 200 MWh d’électricité par an

En créant cette plateforme innovante, l’inventeur américain veut rendre la recharge des voitures électriques plus durable. En effet, force est de constater que la plupart des bornes de recharge actuelles utilisent de l’électricité produite par des centrales fonctionnant au combustible fossile. La Wind and Solar Tower réunit ainsi les avantages de l’énergie solaire et de l’éolienne dans un seul système qui peut recharger plusieurs véhicules électriques à la fois. Si l’on en croit les explications de son créateur, la tour serait capable de produire plus de 200.000 kWh d’électricité par an.

Une conception sans friction

La tour, qui fait à peu près 18 m de haut et 13 m de diamètre, comprend une turbine éolienne à axe vertical ainsi qu’une surface horizontale constituée de plusieurs panneaux solaires photovoltaïques. Plus qu’un simple générateur d’énergie, la Wind and Solar Tower est un véritable concentré de technologies. Par exemple, l’arbre de la turbine bénéficie d’une conception sans friction protégée par un brevet. Il repose sur une technologie de lévitation à aimants permanents. À cela s’ajoute un système de transmission séquentielle à huit vitesses. Ces innovations permettent à l’éolienne de s’adapter automatiquement à la variation des vitesses du vent.

Des performances « prometteuses »

Les chiffres sont prometteurs. Selon Jim Bardia, contrairement aux éoliennes conventionnelles, la sienne peut générer de l’électricité avec des vitesses de vent aussi faibles que 8 km/h. La tour supporte également des rafales allant jusqu’à 120 km/h. Dans l’ensemble, la turbine accuserait un rendement de conversion de 92,3 %, contre seulement 50 à 60 % pour les modèles traditionnels. Par ailleurs, la Wind and Solar Tower est dotée de modules solaires autonettoyants et autorefroidissants pour préserver son efficacité. Le designer a également prévu un système de stockage constitué d’une flotte de batteries allant jusqu’à 1 MW.

Pour l’heure, cette tour énergétique innovante se trouve encore au stade du concept. Dans l’espoir de concrétiser le projet, l’inventeur et ses collaborateurs sont à la recherche de partenaires et de financement. Plus d’infos : windandsolartower.com.

Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .