Weichai Power dévoile un moteur diesel avec un rendement thermique record de 53,09 %

Quand on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on a tendance à penser aux voitures électriques et aux énergies renouvelables. Cependant, l’amélioration de l’efficacité des moteurs à combustion fait aussi partie des mesures pouvant aider à préserver la planète. Les experts s’efforcent ainsi d’introduire le concept de durabilité dans les secteurs qui dépendent traditionnellement des combustibles fossiles. En Chine, une avancée remarquable vient justement d’être réalisée dans ce domaine. Nous la devons à l’équipementier Weichai Power, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une percée qui pourrait changer la donne en matière de propulsion au gazole. En effet, la société a développé un moteur à explosion doté d’une efficacité thermique extrêmement élevée.

Un rendement record

Depuis l’invention du moteur diesel il y a plus de 100 ans, les ingénieurs continuent d’améliorer sa conception afin d’obtenir de meilleures performances tout en réduisant la consommation de carburant. Cependant, l’étape franchie par Weichai Power constitue un grand pas en avant. Lors de la Conférence mondiale des moteurs à combustion interne de 2024 qui s’est tenue récemment à Tianjin, en Chine, le fabricant a marqué les esprits. Il a dévoilé un moteur diesel révolutionnaire doté d’un rendement thermique supérieur à 50 %, plus précisément de 53,09 %, et il s’agit d’un nouveau record mondial !

📣 On April 20, the 2024 World Congress on Internal Combustion Engines opened in #Tianjin, with more than 1700 guests 👨‍💼 from home and abroad in attendance. The event witnessed the debut of the world's first commercialized diesel #engine with a record-breaking base engine thermal… pic.twitter.com/Tlc0RKJafi — Weichai Group (@WeichaiOfficial) April 20, 2024

Une densité élevée

Ce qui est également impressionnant avec ce moteur diesel de nouvelle génération, c’est son volume. Toutefois, en dépit de sa taille comparable à celle d’un moteur de voiture de tourisme, il développe une puissance suffisante pour propulser un camion de transport de marchandises. Le bloc à six cylindres en ligne d’une cylindrée de 12,54 litres génère plus exactement 530 chevaux. De plus, Weichai Power a annoncé un couple allant jusqu’à 2500 Nm de 1000 à 1400 tr/min grâce à un système de turbo compression à rampe commune. Pour atteindre de telles performances, l’entreprise a notamment porté une attention particulière sur l’alimentation en carburant et la combustion.

Moins gourmand en carburant

Par ailleurs, le moteur diesel innovant de la firme chinoise se distingue par sa conception qui réduit les frictions. Son rendement a été validé par l’organisme allemand TÜV SÜD et le China Automotive Research and Technology Center. Weichai Power affirme avoir travaillé sur le système depuis 2015, elle a collaboré avec des milliers d’experts de différentes nationalités. De plus, l’entreprise a signé des accords de partenariat avec différents instituts de recherche et universités repartis dans les quatre coins du monde.

Selon ses estimations, le nouveau moteur pourrait réduire les émissions de carbone de 97 millions de tonnes par an s'il est adopté à grande échelle grâce à une baisse substantielle de la consommation de carburant. Weichai Power promet à cet effet des économies annuelles de carburant pouvant aller jusqu'à 12 000 € par camion. Plus d'infos : weichaipower.com.