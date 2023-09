Vélo électrique : Yamaha dévoile le PWseries C2, un nouveau moteur électrique « léger, polyvalent et puissant »

Yamaha est un constructeur de référence dans l’univers des deux-roues. Depuis sa création dans les années 50, le géant nippon a su perfectionner et diversifier ses produits pour mieux répondre aux exigences des clients. En 1993, la firme a marqué les esprits en lançant le premier système d’entraînement de vélo électrique du marché : le PAS Yamaha. Depuis, Yamaha s’efforce de maintenir sa position de leader dans le segment des équipements pour VAE. Avec son nouveau produit, la PWseries C2, la société veut répondre aux besoins en perpétuelle évolution du monde du cyclisme.

Un nouveau moteur basé sur le PW-CE

En effet, il s’agit d’une nouvelle unité d’entraînement adaptée aussi bien aux vélos électriques urbains qu’aux modèles tout-terrain. La PWseries C2 a été développée à partir du très populaire concept PW-CE qui équipe déjà un certain nombre de modèles de VAE. Le nouveau bloc préserve ainsi les points forts de ce dernier tout en adoptant des améliorations qui ne manqueront pas de ravir les usagers. Dans l’ensemble, ce nouveau moteur conçu par Yamaha promet d’être léger, polyvalent et élégant.

Plus performant et silencieux

En dépit de son poids de seulement 3 kg et de sa taille réduite, la PWseries C2 ne lésine pas sur les performances. Bien au contraire, elle offre 10 % de couple de plus par rapport au PW-CE, soit de 55 Nm. Grâce au moteur intégré ultra silencieux accusant une puissance de 250 W, le dispositif promet un pédalage doux et naturel en toutes circonstances. D’ailleurs, Yamaha a prévu un mode d’assistance automatique, permettant aux VAE équipés d’être rapidement réactifs lors des situations telles que les pentes ou l’augmentation de la résistance aérodynamique.

Quatre différents modes d’assistance

En outre, la PWseries C2 propose quatre niveaux d’assistance différents, à savoir : Élevé, Standard, Eco et Eco+. En choisissant parmi ceux-ci, le cycliste pourra rechercher le bon équilibre entre autonomie et confort de pédalage. Il est également intéressant de mentionner que ce nouveau moteur pour VAE du constructeur japonais est doté d’une assistance à la marche. De quoi rendre le déplacement plus facile lors du stationnement ou lorsqu’on a besoin de descendre du vélo pour traverser un axe spécifique. Enfin, sachez que la PWseries C2 est compatible avec tous les écrans et batteries de la marque.

