L’invention d’un revêtement révolutionnaire qui réduit radicalement la friction entre les pièces mécaniques

L’amélioration du rendement des équipements mécaniques et des véhicules a toujours été l’une des priorités des scientifiques. Cela est d’autant plus nécessaire en ces temps où l’humanité tente désespérément de lutter contre le réchauffement climatique en revoyant ses habitudes énergétiques. Une meilleure efficacité se traduit effectivement par une baisse de la consommation énergétique. Dans une étude récente publiée dans la revue Applied Materials Today, des chercheurs affiliés à des universités africaines et américaines affirment avoir mis au point une solution pour réduire considérablement la friction entre les pièces métalliques des machines. Ce consortium de recherche a ainsi réussi à développer une technologie prometteuse pour améliorer l’efficacité des machines.

La superlubrification comme base

D’après le document, la friction est très désagréable dans la mesure où elle est responsable de la consommation d’environ 1/5ᵉ de toute l’énergie produite chaque année dans le monde. L’étude révèle en outre que dans les pays industrialisés, ce phénomène mécanique consomme entre 1 et 4 % du PIB. Dans les véhicules à moteur, le frottement entre les pièces serait à l’origine de près de 30 % de la consommation de carburant. La réduction de la friction pourrait donc permettre d’augmenter l’efficacité de nos moyens de transport et des machines industrielles. C’est en partant de ce constat que Winston « Wole » Soboyejo, président de l’Institut polytechnique SUNY de New York, et ses collaborateurs ont mis au point leur solution innovante. Ils se sont appuyés sur un concept appelé « superlubrification ».

Une première

Comme l’explique notre source, la superlubrification est un concept selon lequel il est possible d’obtenir une condition de frottement quasi nulle entre deux matériaux secs en mouvement en contact l’un avec l’autre. Malheureusement, ce comportement n’a pu être observé jusqu’ici qu’à travers de minuscules particules à l’échelle nanométrique. Grâce à la nouvelle recherche, il est désormais possible de produire le même effet à l’échelle macro. Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont créé un matériau à partir de biodéchets de plants de manioc.

Un exploit remarquable

Le chercheur postdoctoral Tabiri Kwayie Asumadu et les autres membres du groupe de travail ont déposé du carbone dérivé des plants de manioc sur des surfaces métalliques. Pour cela, ils ont mis en œuvre une méthode de traitement bon marché des biodéchets. Lors des essais en laboratoire, les métaux traités avec le nouveau revêtement se sont révélés extrêmement lisses au point qu’il n’existait pratiquement aucune friction entre eux. Mieux encore, ils ont gardé leur propriété physique originelle après plus de 150 000 cycles dans des conditions normales. « Cette recherche pourrait vraiment être bénéfique pour la plupart des industries », a déclaré Tabiri Kwayie Asumadu. Plus d’infos : sciencedirect.com. Une découverte prometteuse pour l’avenir de l’industrie et du transport, n’est-ce pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .