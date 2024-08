Une start-up dévoile un moteur de classe mégawatt qui va révolutionner l’aviation électrique

La décarbonation du transport aérien est une priorité à l’échelle mondiale. Pour soutenir les efforts déployés en vue d’atteindre cet objectif, la start-up américaine H3X, basée à Denver, dans le Colorado, a choisi de se spécialiser dans la fabrication de moteurs électriques à haute densité de puissance. Sa gamme actuelle se compose de trois modèles, à savoir les HPDM-30, HPDM-140 et HPDM-250. Ceux-ci ont séduit des géants comme la NASA et l’US Air Force. Concernant le HPDM-250 en particulier, il pèse 18,7 kg et développe une puissance de 200 kW. Sa densité de puissance est donc de 10,7 kW/kg, alors que son efficacité maximale est de 95,4 %.

Des moteurs électriques puissants et fiables

H3X ne compte certainement pas s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est, elle a récemment annoncé avoir levé 20 millions de dollars américains auprès d’investisseurs privés et publics. Avec ce fonds, la société prévoit d’accélérer le développement de ses trois prochains produits : les HPDM-350, 1500 et 2300. Avec leur puissance de classe mégawatt et leur fiabilité, ceux-ci sont censés améliorer considérablement les performances des avions électriques. Alors que les modèles disponibles à ce jour ciblent principalement le marché des drones et des eVTOL, mais aussi des petits avions et des véhicules terrestres spécialisés, ces références à venir équiperont des appareils plus puissants.

Une densité de puissance phénoménale

Selon un communiqué de l’entreprise, le HPDM-1500 conviendra aux avions de ligne régionaux, aux sous-marins, aux remorqueurs, aux équipements industriels, aux locomotives électriques, etc. Bien qu’il ne pèse que 125 kg, le moteur devrait développer une énorme puissance de 1500 kW. Cela veut dire que sa densité de puissance devrait être supérieure à celle du HPDM-250, soit d’environ 12 kW/kg en continu. H3X affirme que sa technologie permet de réduire les charges d’exploitation ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.

Vers une révolution dans l’univers du transport aérien ?

L’Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) estime qu’il est nécessaire qu’un moteur ait une densité de puissance d’au moins 12 kW/kg pour pouvoir équiper un aéronef comme le Boeing 737. Les modèles de classe mégawatt de la start-up américaine devraient donc susciter un grand intérêt de la part des constructeurs d’avions. À titre de comparaison, les systèmes de propulsion actuels des avions ont une densité de puissance de seulement 3 à 4 kW/kg.

Ce qui est également intéressant, c'est que contrairement aux solutions concurrentes, celles de H3X intègrent tous les composants nécessaires, tels que l'onduleur et le système de gestion électronique, dans une seule unité. Plus d'infos : h3x.tech.