La Suisse installe des toits solaires pliants sur les aires d’autoroute pour la recharge des voitures électriques

Le transport est l’un des secteurs les plus polluants à l’échelle mondiale, Rien qu’en 2019, il représentait 31 % des émissions françaises de GES. Heureusement, cela pourrait changer au cours des années à venir grâce aux véhicules électriques. Force est effectivement de constater que les ventes de tels engins tendent à croitre de façon exponentielle. Comme vous le savez certainement déjà, les voitures électriques émettent moins de carbone et de polluants atmosphériques que celles alimentées par des combustibles fossiles. De plus, elles sont nettement plus silencieuses. Néanmoins, sans la mise en œuvre de politiques d’accompagnement adéquates, la transition énergétique dans le secteur automobile pourrait avoir du mal à progresser. Parmi les mesures qui doivent être adoptées, la multiplication des bornes de recharge est une stratégie efficace pour inciter les gens à passer à l’électrique.

Des dizaines d’aires d’autoroute ciblées

Consciente de cette réalité, la jeune entreprise helvétique DHP Technology s’est donnée pour mission d’installer des bornes de recharge au niveau des aires d’autoroute de la Suisse. Pour ce faire, elle a établi un consortium composé d’Aventron, BG Ingénieurs Conseil AG et Cargo Sous Terrain (CST). Au total, ce sont quelque 45 aires d’autoroute qui seront transformées en stations de recharge pour véhicules électriques dans le cadre de ce projet. Pour alimenter ces bornes, DHP Technology et ses partenaires utiliseront des toits solaires pliants. Les infrastructures se trouveront pour la plupart dans les cantons de l’ouest de la Suisse, notamment les cantons de Genève, Jura, Vaud, Neuchâtel et Fribourg.

Une conception ingénieuse

Dans l’ensemble, les installations solaires totaliseront une puissance de 45 MW. Le consortium prévoit de commencer leur construction cette année. Les 45 stations services devraient être opérationnelles d’ici à 2027. Le fait que les modules solaires soient fixés sur des structures pliables permettra de minimiser les exigences statiques. De plus, les panneaux se rétracteront automatiquement en cas de fortes pluies, d’importantes chutes de neige ou de vents forts. En plus d’améliorer la sécurité de l’installation, ce mécanisme devrait permettre le passage de convois exceptionnels.

Des projets ambitieux

En plus des bornes de recharge, les stations services intelligentes alimentées à l’énergie solaire de DHP Technology seront équipées de batteries pour stocker l’énergie produite par les modules photovoltaïques. Le surplus de production sera injecté au réseau public d’électricité. C’est là qu’interviendra Aventron qui se chargera de la distribution de cet excédent auprès de ses clients. De son côté, Cargo Sous Terrain se portera acquéreur à long terme des bénéfices générés. Outre son projet d’installation d’infrastructures de recharge dans les aires d’autoroute, le groupement envisage la construction d’un réseau routier souterrain en Suisse. Celui-ci devrait être desservi par des véhicules électriques autonomes de transport de marchandises, le but étant de soulager le réseau routier traditionnel. Plus d’infos : dhp-technology.ch. Que pensez-vous de ce projet ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .