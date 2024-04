DualSun dévoile un kit pliable et Plug-and-Play (420 Wc) à brancher sur une simple prise électrique

Je ne vous apprendrai rien en vous expliquant que l’énergie solaire est celle avec laquelle nous devrons largement compter dans les années à venir. La production électrique domestique via le solaire photovoltaïque se développe à grande vitesse, même si l’on manque encore de fabricants de panneaux solaires en France. Et, justement, c’est de DualSun, une entreprise française, que je vais vous parler. En lançant des kits solaires pliables plug and play, elle ouvre une nouvelle voie à l’installation de panneaux solaires. Spécialement conçu pour des applications domestiques, le kit solaire DualSun rend l’énergie solaire accessible à un plus grand nombre. Découverte.

Un kit solaire plus accessible

Cette société fabrique déjà des modules solaires hybrides, mais avec ce kit plug-and-play, pliable, l’entreprise s’adresse à ceux qui ne possèdent pas de « toit » pour installer des panneaux photovoltaïques. Effectivement, une installation classique requiert de posséder une surface de toit pour qu’ils fonctionnent. Toutefois, ce kit s’adresse aussi à ceux qui disposent d’un toit qui serait mal orienté, ou à l’architecture particulière qui rend l’installation classique impossible. « Actuellement, seuls 5 % des foyers en France sont équipés de panneaux solaires », précise Jérôme Mouterde, PDG et co-fondateur, dans une interview accordé à Pv Magazine. Ce qui veut dire que la production domestique est de seulement 3 GW sur les 18 GW de capacité photovoltaïque de la France. DualSun veut « faire du solaire une technologie facile et rapide à installer ».

On branche simplement sur une prise de courant

Plusieurs configurations sont possibles, mais toutes sont fondées sur des panneaux bifaciaux à contact passivé à oxyde tunnel (TOPCon) de 420 W avec des cellules monocristallines M10. Concrètement, un seul panneau de 36 kilos avec ses accessoires, comprenant un micro-onduleur, un boîtier de gestion, une structure en bois et une prise électrique. Pour un prix de seulement 680 €, vous pouvez donc commencer à produire de l’électricité via vos panneaux, grâce à une simple prise de courant. La démocratisation de ces panneaux solaires rapides à brancher et très simples à utiliser permettra sans doute de rendre le solaire plus accessible. Néanmoins, ces panneaux plug-and-play sont prévus uniquement pour une autoconsommation, pour alimenter votre éclairage ou vos appareils en veille. N’étant pas branchés sur le réseau, ils ne permettent pas la revente du surplus de production à votre fournisseur réseau.

Quelles performances pour le kit DualSun ?

DualSun présente son kit comme une solution proposant une production annuelle d’électricité d’environ 670 kWh. Bien entendu, la production et le seuil de rentabilité dépendront de votre situation géographique. Ainsi, l’entreprise estime que cette quantité génère des économies significatives sur une période de 10 ans, estimées à 2 200 € à Marseille, dans le sud de la France, et à 1 460 € à Lille, dans le nord du pays. En d’autres termes, vous produirez de l’électricité gratuite, après 4 ans dans le sud, contre 6,2 ans dans le nord. L’entreprise exploite actuellement une usine de modules à Jujurieux, dans le département de l’Ain.

Cette installation est au cœur de la production des équipements solaires. Précision qui n’est pas négligeable, le site de l’entreprise indique que ses panneaux solaires sont garantis 30 ans et 25 ans pour le micro-onduleur. Pour en savoir plus sur ce produit, rendez-vous sur shop.dualsun.com. Ces panneaux solaires plug and play pourraient-ils s’adapter à vos besoins ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

