La startup Barrel propose des panneaux solaires en kit et prêts à l’emploi (6 kW), conditionnés dans des fûts

Disposer d’équipements solaires facilement déployables et robustes est essentiel quand on se trouve en zone de conflit ou loin des villes. Il existe déjà sur le marché de nombreuses solutions capables de répondre à un tel besoin. Celle que propose la jeune entreprise italienne repose sur un concept écologique et très original qui permet de recycler les barils de pétrole usagés en kits solaires prêt à l’emploi. Au lieu de finir dans les décharges, ces derniers ont une seconde vie grâce à une solution très innovante qui permet de générer de l’electricité.

Une entreprise débordant d’ambition

Implantée à Milan, Barrel est une entreprise plutôt ambitieuse. Ses produits ciblent en particulier l’Afrique et le Moyen-Orient. « Avant la pandémie, nous nous sommes concentrés sur la fourniture de services électriques aux hôpitaux, aux centres de soins à distance et aux écoles. Plus récemment, nous avons expédié nos barils à Cuba, en Ukraine, à Dubaï et à Oman. En Afrique, nous sommes présents dans des pays tels que le Maroc, le Sénégal et le Mali, et nous développons un projet d’hôpital en Angola et au Mozambique. Notre présence s’étend également au Nigeria et au Ghana », raconte le fondateur de la start-up, Matteo Villa, à PV magazine.

Des kits solaires innovants et performants

Concernant les kits solaires « Plug and Play », ils se composent d’une batterie lithium de 3,55 kWh, d’un onduleur hybride monophasé de 5,6 kW et de panneaux solaires dont la puissance cumulée est de 6 kW. Les clients peuvent choisir entre des modules monocristallins de 310, 375 et 430 watts. Il est même possible de personnaliser les barils avec des peintures originales. On peut y appliquer le logo d’une entreprise ou d’une ONG. Il convient aussi de noter que Barrel possède des offres spéciales pour les organisations caritatives.

Des équipements conformes aux exigences militaires

La société Barrel accorde une grande importance à la fiabilité et à la sécurité de ses produits. L’entreprise explique s’approvisionner en Suisse et utiliser des technologies développées aux États-Unis et en Europe. Elle affirme également disposer d’une solution logistique pour répondre aux exigences complexes de la chaîne d’approvisionnement militaire, comme ce fut le cas en Ukraine. Grâce à un logiciel dédié qui peut être utilisé sur un smartphone ou une tablette, il est possible de suivre la consommation et améliorer ainsi le rendement de l’installation.

Enfin, sachez que les kits sont conçus pour fonctionner de façon indépendante ou couplés à d’autres sources d’énergie (éolienne, groupe électrogène, etc.). Les barils de Barrel sont vendus environ 3 300 dollars (approximativement 3 000 €) chacun et sont principalement achetés et utilisés par des organisations privées et gouvernementales à but non lucratif. Plus d’infos : barrel.solar. Que pensez-vous de ce concept ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .