Lidl dévoile un panneau solaire de balcon PARKSIDE prêt à l’emploi et connecté à moins de 200 €, mais…

Les petites centrales solaires de balcon ont le vent en poupe cette année. Reconnaissons que les prix de l’électricité ont flambé, et qu’ils pourraient encore augmenter ! Nous cherchons tous des solutions pour économiser sur nos factures. Qui plus est, en nous équipant de panneaux solaires, nous faisons aussi un geste pour la planète. Dans quelques jours, les rayons d’une célèbre enseigne de hard discount allemande devraient être vidés en quelques minutes ! En effet, le 17 mai prochain, les magasins Lidl allemands proposeront des kits photovoltaïques avec centrale et panneaux à des prix défiant toute concurrence. Ce ne sera pas une première pour Lidl, coutumier des ventes à prix cassés qui créent des émeutes dans les magasins. Découverte de ce produit qui devrait agiter les foules !

Le kit solaire de balcon Lidl, qu’est-ce que c’est ?

Lidl lance des panneaux solaires à prix cassés PBKW 300 A1 Smart et se caractérise par un produit Plug & Play. En d’autres termes, vous foncez à Lidl, glissez le kit solaire dans votre caddie à côté de vos carottes, rentrez chez vous, le branchez… Et vous commencez à produire votre propre électricité. Simple comme bonjour ! La minicentrale solaire permettra de couvrir une infime partie de la consommation totale d’un appartement ou d’une petite maison. Le kit solaire sera vendu, comme tous les outils de l’enseigne, sous la marque Parkside, qui est désormais bien connue des bricoleurs.

Et, techniquement, le kit solaire Lidl donne quoi ?

L’ensemble proposé par Lidl, appelé « kit de démarrage prêt à l’emploi », comprend un panneau photovoltaïque de 150 Wc, un onduleur réseau de 300 W et 5 m de câble. Il comprend aussi tous les accessoires nécessaires tels qu’une structure de fixation pour le balcon, une prise, un module Wi-Fi et le matériel de montage. Ce kit est conçu pour couvrir les petites consommations électriques.

Lidl précise également que le kit peut être étendu en ajoutant un second panneau pour atteindre une puissance de 300 Wc, voire en associant un second onduleur pour un total de 600 Wc avec quatre panneaux. Les dimensions de chaque panneau sont de 1,07 m de longueur, 77,5 cm de largeur et 3,5 cm de profondeur, avec un poids de 8,9 kg. Des proportions qui les rendent parfaites pour une installation sur la balustrade d’une terrasse, d’un balcon ou dans un coin de jardin. Par ailleurs, Lidl annonce une garantie technique de 10 ans, ainsi qu’une garantie de performance de 25 ans (à 80 %).

Et combien va coûter ce kit Plug & Play ?

Ce kit de démarrage est proposé à un prix imbattable de 199 €, mais il est actuellement disponible uniquement dans les magasins Lidl en Allemagne. Cela représente une opportunité intéressante pour les frontaliers, qui pourront se le procurer à partir du 17 mai 2023 en magasin ou le faire livrer s’ils disposent d’une adresse en Allemagne. Côté rentabilité, tout dépendra de la zone géographique dans laquelle il est installé. En région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, le kit solaire Lidl produirait au mieux 209 kWh par an, soit une économie de 34 € environ, au prix actuel du kilowattheure en France. Une rentabilité atteinte en six ans. Précisons qu’en Allemagne, où le prix du kilowattheure est beaucoup plus élevé, le kit solaire Lidl sera évidemment plus rentable. Lecteurs frontaliers, si vous optez pour le kit solaire Lidl, vos retours nous intéressent. Plus d’informations : lidl.de