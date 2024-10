Castorama lance une gamme d’abris de jardin (déjà en promo) équipés de panneaux solaires de 200 W

Mais, que se passe-t-il chez Castorama sur les abris de jardins solaires ? J’ignore s’ils bradent les stocks ou s’ils sont en avance sur les soldes d’hiver. Pourtant, tous les abris de jardin « solaires » vendus sur le site, sont actuellement en promotion sur cette page. Avec des réductions annoncées de 51 € à plus de 500 €, c’est peut-être le moment d’investir pour les années à venir. J’ai choisi de vous présenter le modèle affichant la plus belle réduction, le modèle Vegas, vendu par Habitat et Jardin au prix de 794 €* au lieu de 1 336,38 €, soit une réduction de 542,38 €. L’offre est uniquement disponible pour un achat en ligne. Ne tardez pas, les meilleures offres sont souvent éphémères. Présentation.

Présentation de l’abri de jardin solaire « Vegas »

L’abri de jardin en métal « Vegas » de 5,29 m² est conçu pour allier robustesse et praticité. Il dispose d’une structure renforcée en acier galvanisé qui permet une grande résistance aux UV et à la corrosion. Ses qualités structurelles font de lui, un équipement durable, qui demandera très peu d’entretien. De plus, il est équipé d’une double porte coulissante, facilitant l’accès et le passage de gros engins, telle une tondeuse, entre autres. Avec des dimensions extérieures de 1,81 × 2,67 m et une hauteur maximale de 1,92 m, cet abri est idéal pour ranger vos outils de jardinage ou vos équipements.

Et, qu’en est-il des panneaux solaires qui le recouvrent ?

En plus de ses qualités structurelles, cet abri est équipé de panneaux solaires flexibles de 200 W. Ces panneaux procurent un rendement élevé, avec une efficacité de 19,8 %, et une tension de sortie nominale de 230 V – 50 Hz. Grâce à la technologie MPPT intégrée, l’efficacité maximale atteint 97,10 %. Les panneaux solaires mesurent 113 × 90 cm et sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, avec une plage de température de fonctionnement de -40 °C à +85 °C. Livrés avec une garantie de 12 ans, ces panneaux vous assurent une production d’énergie fiable pour alimenter vos petits appareils électriques directement depuis votre abri. Et, sincèrement, si vous êtes bricoleurs, cela peut s’avérer très pratique, et bien plus économique que de tirer un câble jusqu’au compteur et par conséquent, de faire gonfler votre facture !

Quelles autorisations pour installer cet abri de jardin Vegas ?

Dans la mesure où sa surface « hors tout » affiche 5,29 m², vous ne pourrez pas l’installer sans autorisation préalable. En effet, il entre dans la catégorie des constructions annexes de plus de 5 m² de surface au sol, et nécessite donc une déclaration préalable de travaux auprès de votre mairie. Si vous ne recevez pas de réponse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de votre dossier, cela vous autorisera à entamer la construction. En revanche, si vous le construisez sans autorisation, la mairie est en droit de vous demander de le détruire, et le FISC pourrait vous demander de payer une taxe d’aménagement.

En matière pénale, le délai de prescription est de 6 ans. Passé ces délais, le tribunal judiciaire ne peut plus être saisi, il y a donc prescription et votre abri de jardin sera considéré comme une construction « légale ». Je vous rappelle le prix de l’abri Vegas : 794 €* au lieu de 1 336,38 €, ne tardez pas, il n’y en aura pas pour tout le monde ! Que pensez-vous de cette offre ? Allez-vous vous laisser tenter par ce prix cassé ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 7 octobre 2024, NeozOne n’est pas responsable d’une modification de ce dernier par le site vendeur.

