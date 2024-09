Le panneau bifacial Ultrawatt de 830 W est en promo (- 300 €) dans cette boutique de bricolage

Comment limiter les dégâts face aux constantes hausses de l’électricité que nous subissons ? Si l’augmentation qui devait avoir lieu au 1ᵉʳ août dernier, a finalement été annulée par la Commission de Régulation de l’Énergie, nous ne sommes pas à l’abri de nouvelles hausses. D’ailleurs, le nouveau gouvernement, nommé le weekend dernier, a déjà prévenu, qu’il faudrait « serrer les vis », dans les mois à venir. Alors pourquoi ne pas investir dès maintenant dans une solution qui vous permettra de limiter ces futures augmentations ? Par exemple, en installant des panneaux solaires ? Cela tombe bien, le panneau solaire bifacial plug & play Ultrawatt 830 W est disponible au prix de 990 €* au lieu de 1 290 €. Attention, il est exclusivement vendu sur Castorama.fr. Le prix indiqué est valable uniquement jusqu’au 23 octobre 2024 inclus.

Les principales caractéristiques techniques du panneau bifacial Ultrawatt

Puisqu’il est bifacial, il permet de produire approximativement 30 % d’énergie en plus, comparé à un panneau solaire classique. En effet, grâce à sa technologie bifaciale, il capte l’énergie solaire non seulement à travers sa face avant, qui reçoit les rayons directs du soleil. De plus, via sa face arrière, qui capte les rayons solaires réfléchis par le sol, par l’effet albédo. D’ailleurs, pour obtenir le meilleur résultat, il est conseillé d’installer les panneaux sur des surfaces blanches, qui permettront un effet albédo plus performant. Et, si vous vivez dans une région enneigée, le résultat sera « scientifiquement » meilleur puisque les surfaces enneigées sont connues pour être très réfléchissantes !

Quelques chiffres à connaître (puissance, durabilité, économies)

Sa puissance de 830 W est, en réalité, répartie sur les deux faces, qui disposent, par conséquent, d’une puissance de 415 W chacune. En termes de durabilité, le fabricant annonce une durée de vie d’au moins 30 ans. Démontable, vous pourrez même continuer d’en profiter si un déménagement se profilait dans les années à venir ! Quant aux gains d’énergie supplémentaires, ils sont estimés de 5 à 15 %, lorsqu’il est installé sur des toitures ou des ombrières, comparé à des modules solaires traditionnels.

Que faut-il savoir de plus sur le panneau solaire bifacial Ultrawatt ?

Pour renforcer ses performances, le panneau solaire bifacial Ultrawatt embarque la technologie avancée N-Type. Cette dernière élimine les problèmes courants comme l’effet LID (Light-Induced Degradation) et PID (Potential-Induced Degradation), garantissant ainsi une production d’énergie optimisée, quelles que soient les conditions climatiques. Le panneau Ultrawatt peut être installé dans des environnements difficiles tels que les zones enneigées, humides ou venteuses. Enfin, et c’est un élément important à mentionner : il est un panneau solaire dit Plug & Play, vous le recevez, vous l’installez, vous le branchez et il est déjà prêt à produire de l’électricité !

Pour terminer, je vous rappelle l'offre en cours. Le panneau solaire bifacial plug&play Ultrawatt 830W est actuellement proposé au prix de 990 €*, au lieu de 1 290 €. Veuillez noter qu'il est exclusivement disponible sur Castorama.fr, et que cette offre est valable uniquement jusqu'au 23 octobre 2024 inclus.

