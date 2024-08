Les inconvénients des panneaux solaires Plug & Play que les vendeurs oublient souvent de mentionner

Depuis quelque temps, les panneaux solaires Plug and Play, donc prêts à brancher, connaissent un franc succès auprès des consommateurs. Ces petits panneaux photovoltaïques deviennent une nouvelle solution de produire de l’électricité « gratuite », et non polluante. De plus, ils procurent, à ceux disposent d’un balcon ou d’une terrasse, de profiter d’énergie solaire, ce qui est impossible avec les installations en toiture. Financièrement accessibles, ils représentent une solution facile pour obtenir de l’électricité verte, et sans frais annexes. Des avantages, ils en possèdent, je vous reparlerai en fin d’article. Néanmoins, ils ont aussi quelques inconvénients, que les vendeurs omettent parfois de vous mentionner. Je fais, pour vous, le tour de la question.

Inconvénient n° 1 : une solution d’appoint uniquement

N’allez pas imaginer pouvoir réduire de moitié votre facture d’électricité grâce à des panneaux solaires Plug & Play, ce n’est pas leur objectif. Leur petite taille leur confère, assez logiquement, une production d’électricité limitée par leur puissance, mais également par les conditions météorologiques environnantes. Évidemment, vous pourriez être déçus, si vous installiez ces panneaux plein nord, ou dans des zones ombragées. Ils sont souvent une solution d’appoint, pour un abri de jardin, ou pour alimenter les appareils en veille.

Inconvénient n° 2 : certains facteurs font varier leur efficacité

Le taux d’ensoleillement est évidemment un facteur déterminant quant à l’efficacité de ces panneaux photovoltaïques, mais comme tous les panneaux solaires ! De plus, il existe tellement de modèles sur le marché, qu’il est parfois difficile de connaître la puissance exacte des panneaux de ce type. Pour éviter une déception, il est conseillé de réaliser un point précis de votre consommation et de ce que le panneau Plug & Play peut vous apporter.

Inconvénient n° 3 : une garantie limitée

Les panneaux Plug & Play s’achètent en ligne et promettent une installation sur une simple prise électrique. De ce côté-là, aucun problème. En revanche, en cas de panne, ou de mauvais branchement, vous n’aurez pas l’appui d’un professionnel pour résoudre le problème. De plus, vous devrez aussi assurer vous-même, la maintenance et l’entretien de vos panneaux solaires. Les garanties du produit prennent en charge uniquement les dysfonctionnements de l’ensemble panneaux + micro-onduleurs, mais jamais la maintenance.

Inconvénient n° 4 : impossibilité de revendre le surplus d’électricité

Lors d’une installation en toiture, ENEDIS est lié par l’Obligation d’Achat (OA) et doit vous racheter l’électricité produite, mais non consommée. Ceci est impossible avec des panneaux Plug & Play, l’électricité produite doit être consommée, ou stockée dans une batterie résidentielle, occasionnant un coût supplémentaire. De plus, pour le moment, cependant cela pourrait évoluer, aucune aide financière n’est disponible pour ce type de panneaux photovoltaïques.

Inconvénient n° 5 : les risques de surcharge électrique

Ces panneaux sont prêts à brancher, c’est un fait. Néanmoins, ils vont quand même être branchés sur votre compteur, qui doit respecter certaines normes. En le branchant vous-même, sauf si vous êtes électricien, vous risquez de provoquer un court-circuit, ou une surcharge qui ferait disjoncter votre compteur.

Des inconvénients, mais également quelques avantages…

Maintenant, vous connaissez les inconvénients des panneaux Plug & Play, mais ils possèdent aussi des avantages, qui pourraient vous convaincre de les installer. Le premier étant qu’ils sont très simples à installer puisqu’il suffit de les orienter correctement puis de les brancher. Le second avantage non négligeable étant qu’ils autorisent aussi les plus petits budgets à s’offrir de l’électricité produite par le soleil. C’est aussi le cas des propriétaires d’appartement avec balcon, privés, jusqu’à leur apparition, de panneaux photovoltaïques. Enfin, en les installant sur un abri de jardin, situé au fond de votre terrain, ils vous évitent de creuser des tranchées au milieu de votre magnifique pelouse pour passer des câbles. Alors convaincus par les panneaux solaires Plug & Play ? Peut-être que vous les utilisez déjà ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .