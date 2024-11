Indielux dévoile un puissant système (PV, routeur et batterie) de 6 kWc, à brancher sur une prise

Indielux est connu pour être un acteur incontournable du secteur de l’énergie décentralisée en Europe. De son côté, EPP Solar se spécialise dans la distribution de technologies solaires rechargeables. Ensemble, les deux marques allemandes viennent de dévoiler une solution révolutionnaire qui pourrait considérablement améliorer le concept du stockage énergétique résidentiel. En effet, avec ce nouveau produit, elles affirment avoir mis au point le plus grand système photovoltaïque enfichable à usage domestique au monde. Sa conception peu complexe permet à celui-ci de pouvoir être installé par un utilisateur lambda. Autant dire que son déploiement ne nécessite pas l’intervention d’un technicien spécialisé. Cette tâche peut donc être réalisée par le propriétaire lui-même.

Des modules solaires bifaciaux

Au-delà de son aspect pratique, le nouveau système solaire photovoltaïque annoncé par Indielux et EPP Solar se distingue par sa puissance élevée qui va jusqu’à 6 kW. Il forme un ensemble de dispositifs électriques et électroniques comprenant l’onduleur Growatt WR SPH 3 000 TL BL-UP et le moniteur de puissance breveté ready2plugin d’Indielux. Cette combinaison garantit un fonctionnement optimal et permettrait une gestion transparente de l’alimentation. Comme vous l’aurez peut-être déjà deviné, la technologie ready2plugin a été conçue pour pouvoir être couplée au réseau. En plus des équipements mentionnés ci-dessus, le système intègre des panneaux solaires bifaciaux capables de fournir jusqu’à 6,6 kWh d’électricité par an.

Plusieurs déclinaisons

Avec ce nouveau système photovoltaïque de fabrication allemande, les ménages peuvent coupler jusqu’à 6 kWc d’énergie solaire à leur installation électrique existante. En effet, le produit se décline en plusieurs versions avec des puissances allant de 3 000 watts-crête à 6 000 watts-crête. « La technologie Ready2plugin est la seule technologie avec cette puissance qui permet d’utiliser les installations électriques existantes via une prise de sécurité, conformément aux normes et facile à utiliser sans avoir besoin d’un électricien », a souligné Indielux dans un communiqué. De son côté, le directeur général d’EPP Solar, Patrick Willemer, a laissé entendre que le système permet aux propriétaires d’économiser jusqu’à 55 % en termes de coût par rapport aux solutions concurrentes les plus performantes disponibles sur le marché.

Prix et disponibilité

Concernant la batterie qui accompagne le système, on peut choisir entre des capacités allant de 5,1 kWh à 25,6 kWh en fonction des besoins et du budget. Quoi qu’il en soit, l’injection sur le réseau public est limitée à 0,8 kW. On notera aussi le fait que l’ensemble est pourvu d’une prise de 2 kW pour l’autoconsommation. Une prise de secours de 3 kW est également prévue. Ce système photovoltaïque innovant supporte des températures allant de -10 °C à 50 °C. Il arrivera sur le marché en décembre prochain. En parlant de disponibilité, sachez que les deux entreprises allemandes ont prévu une commercialisation dans plusieurs pays d’Europe, dont l’Allemagne, la France, et l’Espagne. Pour ce qui est du prix, il commencera à 4 700 €. Plus d’informations : ready2plugin.com. Vous laisserez-vous tenter par ce système photovoltaïque plug and play proposé par cette firme allemande ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .