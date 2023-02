Supersola : l’invention d’un panneau solaire tout en un et prêt à l’emploi

Dans le secteur de l’énergie, ces dernières années ont été marquées par l’essor du photovoltaïque. Les offres proposées en marché répondent de plus en plus aux besoins des consommateurs. Les fabricants semblent désormais s’intéresser vers des formats plus pratiques et performants. La marque Supersola, par exemple, propose sa technologie prête à l’emploi. Il s’agit d’un panneau solaire modulaire qui se veut simultanément puissant et facile à installer.

Une technologie tout-en-un

Imposant, le panneau Supersola mesure 1,73 m par 1,12 m et a une capacité de 310 Wc. À la différence des panneaux photovoltaïques habituels, ce modèle embarque un micro-onduleur à l’intérieur même de la plaque. Pour rappel, ce dispositif sert à convertir le courant continu produit par le soleil en courant alternatif utilisable en foyer. En plus du micro-onduleur, la plaque Supersola intègre également un système de ballasts brevetés et des réservoirs d’eau permettant d’assurer une bonne distribution de poids. Ces contenants servent à maintenir le panneau photovoltaïque en place. Cet équipement a l’avantage d’être simple à installer. Afin de le mettre en place, il suffit de déplier son support afin qu’il s’incline, de remplir les ballasts d’eau et de brancher le câble reliant le panneau avec une prise classique de maison. Dès son branchement, l’appareil injecte du courant dans votre réseau domestique.

De l’économie sur votre facture énergétique

Ce module solaire est totalement dépendant du réseau public. En cas de coupure de courant, il arrête de fonctionner. Autrement dit, il n’est pas en mesure de prendre le relai lors des pannes d’électricité et lorsque le courant n’est pas branché. Son utilité est ainsi principalement concentrée dans la réduction de votre facture énergétique. Selon la région dans laquelle elle est installée, la Supersola peut produire entre 333 et 460 kWh par an.

Avec un ensoleillement nettement supérieur à la moyenne en France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la plus favorable à la bonne rentabilité de l’appareil. En cas de surproduction d’électricité, l’excédent est directement injecté dans le réseau public. Par ailleurs, précisons que la Supersola ne peut pas être branchée à une batterie. Cela dit, le fabricant affirme que « dans la plupart des cas, il n’y aura pas de surplus », surtout si vous avez seulement un panneau.

Où installer la Supersola ?

La Supersola ne peut pas fonctionner hors réseau. Ainsi, n’imaginez pas la placer sur un véhicule ou sur une maison isolée. En revanche, elle s’installe aussi bien sur les toits qu’au sol, à condition que la surface soit plane. La pente maximale tolérée est de trois degrés. Pour une installation sur un toit, assurez-vous de garder la bonne distance entre la bordure de toit et le panneau. L’écart à respecter dépendra du nombre d’étages du bâtiment, car avec la hauteur, le panneau a plus de risque de glisser face aux turbulences. La distance recommandée est de 50, 100 et 150 cm pour, respectivement, un, deux et trois étages. Si le bâtiment est bien plus haut, il faudra contacter l’entreprise qui vous donnera les recommandations adaptées. En savoir plus : supersola.com