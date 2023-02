Sunethic : l’invention d’un panneau solaire prêt à l’emploi en 5 min fabriqué et assemblé en France

Produire de l’électricité gratuite est le souhait de bon nombre d’entre nous. Dans cette optique, une solution simple s’impose de plus en plus : les stations solaires, à brancher sur une simple prise électrique. Dans ce domaine ultraconcurrentiel, il est une entreprise, Sunethic, qui se démarque de ses concurrents en proposant la seule station solaire prête à l’emploi fabriquée en France. Elle peut vous faire économiser jusqu’à 50 % de votre consommation. Sunethic s’engage à proposer des solutions accessibles à tous pour produire de l’électricité « propre » et moins chère, grâce à l’énergie du soleil. Des stations solaires de puissances différentes et évolutives, qui s’installent en quelques minutes et qui ne nécessitent aucuns travaux ! Vous branchez, vous produisez et c’est aussi simple que cela. Découverte.

La solution solaire Sunethic en détail

Basée à Avignon, l’entreprise est actuellement la seule à proposer des panneaux solaires prêts à l’emploi, fabriqués et assemblés en France, afin d’encourager l’économie locale. Les différents modèles proposés par l’entreprise fonctionnent en double sens, dès lors qu’ils sont branchés sur une prise électrique. Concrètement, la station Sunethic F injecte dans votre foyer l’électricité que vous produisez via la prise. Vos appareils électriques sont immédiatement alimentés par l’électricité produite. Selon le principe physique de l’électricité, vos appareils vont utiliser en priorité l’électricité solaire, car elle « arrive » par le chemin le plus court à votre compteur. Cela signifie que vous n’avez rien à faire, à part brancher votre station. L’électricité qui arrivera sur vos appareils domestiques proviendra de la station. Si vous produisez plus d’électricité que vous n’en consommez, le surplus sera automatiquement réinjecté dans le réseau.

Focus sur la station solaire « plug and play » 780 W, la F780

Cette station est la plus petite des modèles proposés par Sunethic. Elle se branche sur une prise 220 V, dès la livraison de votre colis. Elle se compose de deux panneaux solaires puissants de 390 Wc chacun, fabriqués en France et montés sur deux supports très résistants à inclinaison réglable. Vous disposez également à réception d’un micro-onduleur duo efficace haut rendement, d’un câble de 4 m de long avec prise et d’un câble de mise à la terre. Ajoutez à cela une box de suivi de production à placer à l’intérieur, connectée au micro-onduleur en Zigbee ainsi qu’une application de suivi de votre production.

Vous recevrez alors une station solaire prête à l’emploi et garantie 20 ans ! La station F780 coûte 1 490 €, dont 6 € reversés à l’ONG Planète Urgence, car Sunethic s’engage aussi pour l’environnement ! Une station 780 W, c’est environ 200 € d’économie annuelle et un amortissement en 4 à 7 ans, selon votre capacité de production. Notons que cela dépend évidemment de votre zone géographique de résidence. Une fois amorti, vous pourrez ainsi bénéficier d’électricité gratuite pendant de longues années. Et si vous déménagez, la station solaire pourra vous suivre. Ce qui n’est pas le cas de panneaux solaires installés en toiture.

A-t-on besoin d’autorisation pour installer ce type de panneaux solaires ?

Pour installer ce genre de station solaire, vous n’avez généralement pas besoin d’obtenir d’autorisation de votre mairie. Dans la mesure où elle ne dépasse pas la puissance totale de 3 000 Wc et une hauteur de 1.80 m, vous pouvez les installer sans déclaration préalable. Cependant, attention si vous vous situez dans le périmètre de bâtiments classés. Votre station solaire ne devra pas être installée sur un toit sans autorisation de la mairie ni des architectes des bâtiments de France.

Pour utiliser votre station solaire, vous aurez simplement à remplir en ligne une déclaration au gestionnaire de réseau ENEDIS, stipulant que vous possédez ce type d’installation. Ceci est une simple déclaration qui ne nécessite aucun accord d’ENEDIS. Vous devrez uniquement joindre le certificat de conformité du micro-onduleur. Plus d’informations ? Rendez-vous sur Sunethic.fr. Les différentes stations solaires proposées par Sunethic sont disponibles en cliquant ici.