Autoconsommation : Oscaro Power invente le kit de panneaux solaires prêt à l’emploi et personnalisable

Actuellement, l’envie de moins dépendre des énergies fossiles séduit de plus en plus les particuliers. L’engouement pour le photovoltaïque sur le marché résidentiel témoigne de cela. Toutefois, aussi intéressant soit-il, le solaire est loin d’être gratuit. Le coût financier et les formalités administratives qu’il nécessite refroidissent de nombreux consommateurs. Oscaro Power veut ainsi « profiter » de ce contexte pour déployer un concept très innovant. La PME rend ses clients totalement indépendants de tout accompagnement professionnel, notamment des techniciens solaires, durant leur projet. Profitant des outils disposés sur le site, les acheteurs identifient eux-mêmes leurs besoins et configurent eux-mêmes l’installation adaptée à leur maison. Avec cette stratégie novatrice, l’enseigne se caractérise comme « leader français du kit solaire en auto-installation ».

Dimensionner soi-même son installation

Dans un premier temps, le site d’Oscaro Power vous propose de dimensionner vous-même votre installation. Le simulateur mis à votre disposition vous permettra de connaître le nombre de panneaux solaires adaptés à votre besoin. Vous pourrez également estimer le budget moyen à prévoir, la rentabilité ainsi que l’économie réalisée par an. Selon votre choix, les valeurs affichées peuvent estimer ou non la valorisation du surplus de production. Afin de parvenir à ces résultats, vous aurez simplement besoin d’intégrer quelques informations telles que le montant mensuel de votre facture, vos équipements électriques, votre emplacement géographique, l’inclinaison et l’orientation prévues des panneaux.

Personnaliser et installer son kit solaire

Le client peut par ailleurs personnaliser le kit adapté à ses besoins. Il a effectivement accès à une autre interface sur laquelle sont proposés plusieurs produits pour former le kit. Oscaro Power met en avant plusieurs marques afin d’élargir la possibilité de choix. Après la finalisation de l’achat, le client recevra un équipement complet et prêt à l’emploi.

Il n’aura plus besoin de faire appel à un professionnel. Toutefois, prudence reste de mise lors de l’installation. Monter sur un toit n’est pas impossible, mais il faudra être agile. Des tutos sont visibles sur le site afin d’accompagner le particulier dans son installation. Oscaro Power a également mis en place un service client gratuit à disposition pour aider en cas de difficulté.

Une installation beaucoup moins chère

Oscaro Power s’est fixé comme objectif de réduire l’investissement nécessaire afin de franchir le pas vers le photovoltaïque. Dans cette optique, l’entreprise mise particulièrement sur l’auto-installation. Chez la marque, un projet solaire reviendrait ainsi jusqu’à quatre fois moins cher. Cela est possible du fait que les clients s’affranchissent des interventions professionnelles. Un système efficace, si l’on juge la vitesse avec laquelle l’installation devient très vite amortie. Une petite famille de quatre personnes vivant dans une maison de 100 m², par exemple, pourrait rentabiliser son installation sur cinq ans. Avec l’intervention coûteuse d’un spécialiste, cette durée d’amortissement pourrait s’étendre jusqu’à 15, voire 20 ans. Plus d’informations : oscaro-power.com