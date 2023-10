Pellets : comment éviter la surconsommation de granulés de bois et maximiser l’efficacité de votre poêle ?

Après un début d’automne que l’on peut qualifier de « caniculaire » au regard des températures enregistrées, la saison semble reprendre son cours normal. Dans les prochaines semaines, les degrés vont chuter et les matins seront frisquets. Nous avons fait des économies de chauffage jusqu’à la mi-octobre, mais il va falloir commencer à penser à le rallumer. Si, comme des millions de Français, vous avez choisi le poêle à pellets de bois, écologique et économique, il existe quelques règles à connaître pour choisir correctement vos pellets. En effet, des pellets de piètre qualité pourraient être responsables d’une surconsommation et nécessiter des achats supplémentaires. Toutefois, comment choisir les bons pellets ? Décryptage.

Quelles sont les certifications requises pour des pellets de qualité ?

Cette année, la pénurie de pellets de bois, qui nous avait touchée l’année dernière, semble derrière nous. Dans le rayon des pellets de bois, ils se ressemblent tous et il est parfois difficile de faire un choix. Généralement, les consommateurs se tournent vers des prix les moins élevés, mais cela n’est peut-être pas la meilleure idée qui soit. La première des choses à vérifier est directement sur votre sac, car cette mention y est obligatoire, c’est la norme de qualité. Il existe trois normes en France qui certifient la qualité des pellets :

DIN Plus, qui est une certification allemande créée en 2008, est délivrée par l’organisme DIN CERTCO et répond aux recommandations des normes EN 14961-2 et ISO 17225-2 nous explique TotalEnergies. Cette norme est la plus répandue en France et vous assure des pellets de haute qualité.

NF biocombustibles solides granulés est une certification française qui classe les pellets en trois catégories : le bois de qualité industrielle destiné aux professionnels, le bois standard au taux de cendre et de particules plus élevé et le bois haute performance pour tous les poêles.

EN Plus est la certification européenne qui vient compléter la norme DIN Plus en certifiant l’origine du bois issu de forêts gérées durablement (PEFC et SFC). De plus, cette norme tient compte de la logistique et, donc, de l’impact environnemental lié au transport des pellets.

Comment choisir vos pellets de bois ?

Le diamètre des pellets doit être de 6 mm ± 1 ou 8 mm ± 1. Concernant la longueur, elle doit se situer entre 3,15 mm à 40 mm. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 10 %, tandis que la proportion de cendres doit être inférieure à 0,7 %. La résistance mécanique minimale exigée est de 97,5 % et le taux de fines ne doit pas excéder 1 %. Les additifs utilisés ne doivent pas dépasser 2 %. Le pouvoir calorifique inférieur (PCI) doit être compris de 4 600 à 5 300 kWh/kg. La masse volumique apparente minimale est de 600 kg/m3. Quant à l’origine de la matière première, elle doit provenir de bois vierge (naturel). La température de fusion des cendres doit être d’au moins 1 200 °C. Les taux d’azote, de soufre et de chlore ne doivent pas excéder respectivement 0,3 %, 0,03 % et 0,02 %. Le contrôle des métaux lourds est obligatoire.

L’astuce pour économiser : le ventilateur de poêle !

Si vous choisissez des pellets en suivant les normes que nous venons de vous présenter, votre sac de 15 kg devrait durer cinq jours, s’il s’agit de votre mode de chauffage principal. Pour que votre sac dure quelques jours de plus, vous pouvez installer un ventilateur de poêle à bois. Comme nous vous l’expliquions dans cet article, ce petit accessoire s’installe directement sur votre poêle (ou sur le conduit). Il fonctionne sans électricité ni batterie et va se déclencher grâce à l’effet Peltier, par la chaleur atteinte. La chaleur est donc redirigée vers le centre de la pièce. Ce qui, par conséquent, va diminuer la quantité de pellets utilisée. Que pensez-vous de cette astuce ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

CWLAKON Ventilateur Poele à Bois, Ventilateur Magétique Cheminée pour Tuyau/Pellet/Poêle à Gaz, Ventilateur Silencieux Alimenté par Chaleur avec Thermomètre [AIMANTS PUISSANTS, INSTALLATION FACILE] : Ce ventilateur de poêle pour tuyau a 2 aimants puissants, peut être fermement et facilement fixé au tuyau en fer. L'emballage contient également un clip... Meilleure Vente n° 1