Granulés : le prix des pellets de bois va-t-il encore baisser ou augmenter en 2023 ?

Alors que l’hiver vient à peine de se terminer, une question taraude déjà certains consommateurs : combien vont-ils payer leurs pellets de bois cette année ? Les granulés de bois ont connu une hausse de prix sans précédente vers la fin de l’année dernière. Fortement encouragées par des aides financières gouvernementales, les ventes de poêles à pellets ont été démentielles. Acheter un poêle à pellets, c’est écologique et censé être normalement économique. Encore faut-il que les combustibles soient suffisamment disponibles pour les utiliser.

Et en 2023, à cause de cette forte demande, de l’inflation provenant notamment de la guerre en Ukraine qui est un principal fournisseur de bois, ce ne fut pas réellement le cas. Les prix ont donc explosé et les stocks ont été réduits à néant. Certains ont même dû se rabattre sur des radiateurs électriques ou une chaudière au gaz, constituant des combustibles redevenus moins chers que les pellets : le comble ! Quelles sont les perspectives sur 2023 ? Les prix des pellets de bois vont-ils enfin redescendre (voir le prix des pellets en avril 2023) ? On vous explique tout !

Une baisse des prix est-elle envisageable ?

La réponse est oui, indéniablement et il n’est pas nécessaire d’être un expert pour le comprendre. Les fortes augmentations de l’année dernière ont été la conséquence de plusieurs facteurs. Tout d’abord, inquiets de la situation géopolitique en Europe, les consommateurs ont passé commande plus tôt que les autres années. Les stocks des fournisseurs ont ainsi été rapidement à sec et il a fallu se réapprovisionner. La consommation annuelle en France est d’environ 2 millions de tonnes, alors que l’année dernière, les stocks n’étaient plus suffisants. La tonne vendue approximativement à 400 € a pu atteindre plus de 1 000 € au plus fort de la crise. Cette année, les prix redescendront, car les stocks auront pu être reconstitués. Cependant, ils ne devraient jamais retrouver les prix de 2021, soit 4 € le sac de 15 kg. Les spécialistes estiment aujourd’hui qu’un prix de 6,50 € ou 7 € le sac est plutôt raisonnable.

Des défis à relever pour la filière bois

Apparemment, la filière bois ne s’était pas réellement préparée à cette augmentation de la demande. Pour continuer à produire des pellets de bois, cette filière va devoir s’adapter, car la demande augmentera encore. Ainsi, elle devra investir pour augmenter ses capacités de production, en créant de nouvelles usines et en embauchant du personnel. Cependant, il faudra également améliorer la gestion durable des forêts, car il ne s’agit pas de produire au détriment de l’environnement. Enfin, le dernier enjeu pour la filière bois sera de produire plus localement afin de réduire les distances entre les lieux de production et de livraison.

Pourquoi les pellets de bois seront-ils les combustibles de demain ?

Les consommateurs qui choisissent les pellets de bois visent, avant tout, un combustible écologique. En effet, en comparaison avec les énergies fossiles telles que le gaz ou l’électricité, les pellets de bois présentent un bilan carbone neutre. De plus, même si les prix ont augmenté, ils sont encore l’un des combustibles les plus économiques. Il est à noter cependant que certaines alternatives aux pellets de bois, comme les pompes à chaleur ou les pellets divers comme ceux de chanvre, de lin, ou de noyaux de fruits, pourraient influencer le marché du pellet de bois. En proposant une offre plus diversifiée, les pellets de bois pourraient connaître une nouvelle baisse de prix. À l’évidence, la douceur ou la rudesse de nos prochains hivers influeront également sur les prix des granulés. En attendant, l’idéal serait d’anticiper vos achats de pellets afin de ne pas revivre la même galère que l’année dernière.