Pellets : quelle est la meilleure période de l’année pour acheter des granulés de bois moins cher ?

Si vous utilisez des pellets de bois pour chauffer votre maison, une chose n’a pas pu vous échapper : la flambée des prix. En 2021, il était possible de trouver des sacs de 15 kg, à moins de 5 €. La semaine dernière encore, chez Auchan, le sac était affiché au prix de 10,90 € pour la même quantité. Une hausse de prix qui a surpris tous ceux qui organisaient annuellement leur livraison au début de l’automne, en prévision de l’hiver. Dès que les stocks des magasins seront écoulés, qui ont également payé les pellets au prix fort eux aussi, celui-ci devrait, à nouveau, baisser. Cependant, il est très peu probable que le prix revienne à celui de 2021. Pour éviter de vous retrouver « le bec dans l’eau » l’année prochaine, on vous donne quelques tuyaux pour acheter vos pellets.

N’achetez jamais dans l’urgence !

C’est peut-être la meilleure des solutions pour éviter une hausse des prix, mais cela crée surtout une pénurie de pellets. La loi de l’offre et de la demande reste la même pour les pellets de bois : plus il y a de demandes, plus les prix grimpent. Pour éviter cela, il suffit évidemment d’anticiper et d’acheter vos pellets hors de la période de chauffe ! Le meilleur moment pour acheter vos pellets sera donc, pour cette année, entre mars et mai. Plusieurs spécialistes estiment également que le prix redeviendra raisonnable aux alentours des mois de mai et juin. Certes, il est plus évident de penser aux vacances, au soleil et aux barbecues à cette époque de l’année, mais il y va de votre « survie » l’hiver prochain. De plus, les fournisseurs ne travaillent pas dans l’urgence à cette période. Aussi, les livraisons sont généralement plus rapides et les frais de livraisons moins chers.

Pensez aux groupements d’achat

Les groupements d’achats peuvent être intéressants, à condition de pouvoir stocker vos pellets. L’idée étant de créer une association ou d’adhérer à un groupement existant. Il en existe dans de nombreuses régions de France et ce peut être un vrai bon plan. Le concept est simple. L’association recense les consommateurs de pellets de bois qui sont intéressés par un achat groupé de palettes de granulés de bois. Moyennant une adhésion de 30 à 40 €, chaque adhérent passe commande de son stock de pellets. La livraison se fait le même jour, sur un seul point ou sur plusieurs points proches les uns des autres. Renseignez-vous autour de vous, les achats groupés sont une réelle bonne idée, pour obtenir des pellets moins chers et généralement de qualité.

Une autre solution peut-être ?

Une autre solution consiste à acheter progressivement vos pellets, et ce, toute l’année. Cette méthode n’est pas forcément celle qui revient le moins cher, mais elle vous permet de maîtriser votre budget tout au long de l’année, surtout si vous achetez vos pellets en grande surface. L’idée étant d’ajouter un ou deux sacs de pellets dans votre caddie chaque semaine, en fonction du prix. Et si vous tombez sur une promotion, comme il en existe souvent, rien ne vous empêche d’en acheter une dizaine simultanément.

Si vous utilisez un poêle d’appoint et que vous n’avez pas besoin annuellement de 3 ou 4 t, c’est la méthode la plus simple. Cinquante-deux semaines dans l’année, 52 sacs au minimum de stockés. Les promotions sont fréquentes et parfois, il est possible de bénéficier de réduction sur votre carte fidélité ou sur votre cagnotte magasin. De l’argent que vous pourrez réinvestir dans d’autres achats alimentaires par exemple.