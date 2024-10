Les dimensions de vos bûches ont un réel impact sur le rendement et le prix du chauffage

En France, 7,5 millions de foyers, selon l’ADEME, ont choisi le bois pour se chauffer. Et, c’est le bois de chauffage qui remporte le match contre les pellets de bois avec plus de 5 millions d’utilisateurs. Pour ma part, je dispose d’un petit poêle à bois d’appoint, que j’adore allumer en soirée, pour m’envelopper de chaleur pure ! Ce dernier est un petit modèle qui accueille uniquement des buches de 25 à 30 cm que l’on coupe, car livrées en buches d’un mètre. Je ne me pose donc pas la question de la longueur des buches. En revanche, je m’interroge sur l’éventuelle importance de la longueur des buches, lorsque j’observe mon grand-père couper en 30 cm, alors que sa cheminée peut accueillir des buches de 50 cm. Chauffent-elles mieux ? Plus fort ? Moins vite ? Après quelques recherches, voici la réponse à ma question !

La taille des buches a-t-elle une importance ?

La réponse est oui, mais c’est finalement assez évident ! Une buche entière est cylindrique, épaisse et longue, et il est nécessaire de la fendre pour en diminuer sa taille. Plus une buche est « fine », plus elle séchera vite, et plus elle dégagera de chaleur. La longueur, quant à elle, a aussi son importance. En effet, vous devez laisser de l’espace entre le fond, les parois et la buche, l’air doit circuler dans l’âtre pour un rendement optimal.

Les différents « standards »

Lorsque vous passez commande, vous avez souvent le choix ente 25 cm, 30 cm, 50 cm ou 100 cm. Si la force physique ne vous fait pas défaut, vous paierez moins cher un mètre cube en 100 cm, qu’en 25 cm, mais vous devrez les couper puis les fendre à la dimension de votre poêle. Le choix de la taille dépend d’abord de la taille de votre poêle, si je voulais utiliser des buches de 50 cm, elles ne rentreraient tout simplement pas dans mon poêle. Disons que les buches de 25 cm, sont beaucoup plus faciles à manipuler, mais que les buches plus grandes (50 cm) offrent une plus grande durée de combustion. Là encore, tout est relativement logique, non ?

Comment choisir la taille de ses bûches ?

Je ne suis pas experte en matière de bois, mais d’après les experts, il est recommandé d’utiliser des buches de 25 à 33 cm, quels que soient le type de foyer, et ce, même s’il peut accueillir des buches de 50 cm. Mon grand-père utilise donc la bonne méthode, même si je pense que pour lui, c’est plus une question pratique pour la manutention des buches. Concrètement, les buches de petite taille permettraient d’obtenir un meilleur rendement et un feu plus « aéré ».

Et, les experts précisent que si votre foyer peut accueillir des buches de 50 cm, mais que vous choisissez des buches plus petites, cela n’affectera pas le rendement de votre foyer, en général. Et, vous ? Quelle taille de buches utilisez-vous dans votre poêle ? Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .