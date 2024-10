Relaxdays, une presse manuelle pour fabriquer des bûches de chauffage en papier, ou en crottin

En France, nous sommes, cette année, plus de 7,5 millions à utiliser le bois comme combustibles, selon l’ADEME. Les adeptes du poêle à bois sont plus nombreux que les utilisateurs de poêle à pellets, néanmoins, ces derniers sont en constante augmentation en termes de vente. Lorsque l’on dispose d’un poêle à bois, il faut évidemment des buches de bois pour l’utiliser, et des allume-feux. Pour réduire le coût de votre facture, et économiser sur votre stock de bois, vous pouvez fabriquer des buches de papier, à l’aide d’une presse à briquette. C’est un moyen ludique de fabriquer des combustibles à moindre coût, en recyclant de vieux journaux, du carton, voire des magazines, des prospectus et même du crottin. Comment faire des buchettes de papier ? Je vais tout vous expliquer.

Quels sont les papiers que l’on peut utiliser ?

Il y a encore quelques années, j’aurai exclu les magazines des papiers destinés à être brûlés, car le papier glacé n’est pas recommandé. Aujourd’hui, les magazines et les prospectus sont tous ou presque, fabriqués en papier recyclé, et peuvent être utilisés, hormis peut-être certaines couvertures de magazine. Les autres papiers utilisables sont les journaux, bien sûr, mais également les cartons, et c’est intéressant notamment si vous êtes un adepte des commandes en lignes.

Des buches de papier, mais pourquoi faire ?

Les buches de papier maison sont généralement destinées à l’allumage du feu, ce qui vous évitera d’en acheter. Concrètement, en ajoutant une à deux buches de papier dans votre feu, vous vous assurez un démarrage sans faille, et économiserez une à deux buches de bois par allumage. Est-il besoin de vous rappeler que le papier est fabriqué à partir de bois, et qu’il possède sensiblement le même pouvoir calorifique que ce dernier, soit approximativement 4 000 kg cal par kg ? Son seul défaut étant d’encrasser le poêle et le conduit plus rapidement. Si vous utilisez ces briques de papier, vous devrez, par conséquent, effectuer plusieurs ramonages par saison.

Comment fabriquer vos buches de papier ?

Avant de vous donner la « recette », vous allez devoir choisir votre papier. Les meilleurs étant le papier journal, et le carton, à condition qu’il soit dénué d’adhésif et d’encre. Ensuite, viennent les prospectus et magazines en papier recyclé, puis les documents en papier glacé, que l’on peut utiliser, mais en petite quantité. Passons maintenant à la recette.

Déchirez vos papiers en petits morceaux, dans un grand contenant. Pensez à ôter toutes les agrafes de vos magazines surtout.

Versez de l’eau tiède sur vos papiers et laissez tremper (ramollir) pendant quelques heures jusqu’à obtention d’une bouillie épaisse.

Durant le trempage, mélangez quelques fois votre mixture pour l’homogénéiser.

Après ce temps de trempage, remplissez votre presse à briquettes du mélange puis formez votre brique de papier.

Démoulez votre briquette puis laissez-la sécher plusieurs heures au soleil, elle est prête à être utilisée.

Vous pouvez ajouter dans votre mélange, des copeaux de bois, de la paille qui amélioreront le pouvoir calorifique de la brique. Enfin, si votre brique a tendance à se casser, vous pouvez ajouter dans votre mélange initial et dans l’eau chaude, de la paraffine, qui fera office de liant. Un dernier conseil, lorsque vous utilisez votre presse à briquettes, ne le faites jamais au-dessus d’une baignoire ou d’un évier, mais plutôt à l’extérieur, vous en seriez quitte pour une canalisation bouchée, à l’égouttage. Et, vous ? Avez-vous déjà fabriqué vos buchettes de papier ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Relaxdays Presse à briquettes de Papier, Presse-Papier Manuel, 2 leviers, HxLxP : env. 24x30x12,5 cm, Acier, argenté Pour le papier usagé : comprimer les déchets de papier et les transformer en combustible Meilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez