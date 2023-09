« Le même pouvoir calorifique que le bois », Chaff invente le pellet de chauffage à base de marc de café

Comment fabriquer un combustible qui serait écologique, efficace et susceptible de remplacer le bois, et surtout le pellet de bois ? Cette question, trois jeunes diplômés de l’école d’ingénieur EPF ont dû se la poser. En effet, Vincent Landois, Antonin Thimot et Axel Molines ont décidé de s’investir dans la création d’un combustible avec du marc de café ! Une idée qui pourrait révolutionner le marché du pellet de bois si tendu depuis quelques mois maintenant. Pour mener à bien leur projet, ils ont donc monté une start-up, Chaff, dans l’Aube, et se sont lancés dans la production de granulés de bois pour les poêles biomasses. Découverte de cette ingénieuse idée !

Comment leur est venue cette idée ?

Les trois hommes, aussi amis, savaient une chose après leurs études : ils voulaient entreprendre ensemble avec pour mots d’ordre : culot, partage et beauté ! Ils ont alors mis en commun leurs idées sur de petits papiers, un peu comme l’on fait un « brainstorming ». Leur sensibilité se dirigeait ainsi sur la biomasse, soit l’énergie que l’on peut tirer de matières vivantes, animales ou végétales. Ils ont alors découvert les travaux d’un autre étudiant, doctorant en valorisation des déchets provenant du café. Le café, nous en buvons des centaines de litres par an et le marc est très peu réutilisé ou recyclé ! Quel dommage, cette matière revêt pourtant de nombreuses qualités. En rencontrant des torréfacteurs et restaurateurs, ils se sont aperçus qu’aucun n’avait de solution pour valoriser ce déchet… Ils ont alors décidé de passer à l’action.

Pourquoi en faire des granulés pour les poêles de chauffage ?

Comme tout le monde, les trois amis ont suivi les infos de l’an dernier, quand les prix des pellets explosaient littéralement. Ils ont aussi pris conscience que cela pouvait être un vrai problème pour de nombreux foyers. Dans le même temps, l’un des trois apprend que le marc de café possède le même pouvoir calorifique que le bois.

L’idée était lancée, il fallait ensuite trouver un moyen de récolter le marc de café à la source comme dans les restaurants, etc. Une fois le problème de la récupération réglé, ils ont alors fait sécher le marc, l’ont conditionné puis se sont amusés à le transformer en petits pellets suivant différentes recettes. Ils ont eu la chance de disposer de plusieurs machines à pellets destinées à l’alimentation animale. Désormais leurs pellets semblent prêts, ils attendent les résultats des dernières analyses, mais ils sont confiants.

Quel avenir pour les pellets de marc de café de la start-up ?

La start-up a pour ambition de produire et de commercialiser 5 t de granulés dès le mois d’octobre, marquant ainsi le début d’une première étape vers la semi-industrialisation. Elle envisage de tirer parti du vaste réseau de clients des torréfacteurs répartis dans toute la France pour atteindre les professionnels du secteur de la collecte. De plus, la proximité de Troyes, qui abrite de nombreuses entreprises spécialisées dans la granulation de matières, offre la possibilité d’envisager l’externalisation de la production à un stade initial. Nous ne pouvons que leur souhaiter toute la réussite possible. Et au regard des prix des pellets de bois, nul doute qu’ils auront du succès, s’ils parviennent à les proposer à un prix plus bas. Ces pellets ne seront toutefois utilisables que par les possesseurs de poêle à granulés biomasse, et non par les poêles à bois classiques.

