Granulés : les pellets de bois additionnés au marc de café seraient encore plus performants, affirme cette étude

Vous avez peut-être connu quelques déboires cette année pour trouver des pellets de bois à brûler dans votre poêle. Ces petits granulés ont connu une augmentation faramineuse de leurs prix et se sont aussi faits rares dans certaines régions. Si votre poêle ne peut brûler que du pellet de bois, il va falloir être prévoyant cette année. Les prix devraient baisser dans les mois à venir, quand les stocks se seront reconstitués. En revanche, si vous souhaitez vous équiper d’un poêle à granulés, l’idéal serait certainement de choisir un poêle polycombustible. Ainsi, vous aurez le choix entre acheter des pellets de bois, de lin ou de marc de café, l’année prochaine. Encore très peu revalorisé, ce dernier s’impose progressivement dans le monde du pellet. En effet, il est une matière disponible en grande quantité et facile à transformer. Découverte.

Le marc de café, une matière première ultra-disponible

Si l’on considère le fait qu’il faut entre 5 et 7 g pour préparer une tasse de café et qu’il se boit environ 400 milliards de tasses de café chaque année, cela produit donc deux billions huit cents milliards grammes de marc disponible ! Comme vous pourrez le voir en fin d’article, le marc de café revêt de multiples utilisations, mais il est de plus en plus utilisé pour proposer une alternative aux pellets de bois. En choisissant un poêle polycombustible ou biomasse, vous vous offrez la possibilité de brûler différents types de combustible. Ce peut être des bûches de bois, des granulés de bois ou d’autres matières, des copeaux de bois et des briquettes de biomasse par exemple. Ce type de poêle est devenu populaire en raison de sa polyvalence et de sa capacité à utiliser une variété de types de combustible. Cela vous permet d’adapter le choix de combustible en fonction de votre budget et de la disponibilité des ressources locales. De plus, ces modèles de poêles sont également conçus pour être économes en énergie et pour produire des émissions réduites de particules fines et de gaz nocifs dans l’atmosphère.

Le marc de café, une matière première qui a de l’avenir

Les granulés de bois sont fabriqués à partir de déchets de bois comme le copeau ou la sciure qui sont compressés. En y ajoutant du marc de café, ils seraient plus efficaces selon une étude parue dans la revue Science Direct. Les granulés de bois additionnés de marc de café auraient plusieurs avantages, à commencer par celui de procurer une bonne odeur de café frais, quand ils brûlent. C’est agréable, mais ce n’est pas ce que l’on demande principalement aux pellets ! En revanche, utiliser le marc de café pour fabriquer des pellets permet de réduire les déchets et d’être plus efficaces que les pellets de bois ordinaires. Adaptés aux poêles à pellets, ils sont fabriqués à partir de déchets : du marc de café (collecté dans les entreprises) et de la sciure de bois (collectée dans les scieries). Ces pellets auraient « une valeur calorique plus élevée que les granulés ordinaires, émettent plus de chaleur et contiennent 25 % d’énergie en plus que les autres granulés, ce qui permet d’économiser du carburant et de réduire les émissions de CO2. », explique Material District.

Quelles entreprises fabriquent ce type de pellets ?

De plus en plus d’entreprises se tournent vers la fabrication de pellets avec d’autres matériaux que le bois. Les pellets additionnés de marc de café sont fabriqués par JavaFlame et produiraient 35 % de chaleur en plus que le bois dur et environ 80 % de cendres en moins que les granulés de bois classiques. Il est également possible de les trouver chez Bio-bean ou encore sur Amazon pour la marque Northern Flame.

Comment peut-on utiliser le marc de café autrement ?

Le marc de café peut être réutilisé de plusieurs manières créatives et pratiques comme un engrais pour plantes, car il est une excellente source d’azote pour les plantes. Il peut être ajouté au sol ou au compost pour aider les plantes à pousser. Par ailleurs, ce dernier est un bon exfoliant pour la peau, une fois mélangé avec un peu d’huile de coco ou d’huile d’olive en guise de gommage maison. Placé dans un bol au réfrigérateur, le marc de café est également un excellent absorbeur d’odeurs.

Sachez que cette matière constitue aussi un nettoyant naturel pour vos canalisations. Dans cette optique, versez-la dans l’évier et faites suivre de l’eau bouillante, celle de l’égouttage de vos pâtes par exemple. Si vous êtes plutôt créatif, le marc de café sera parfait pour teindre du papier, du bois ou du tissu et donner un air vintage à vos créations. Cependant, si vous l’utilisez en « engrais », il est important de ne pas en abuser, car une quantité excessive de marc de café peut être nocive pour les plantes et l’environnement.