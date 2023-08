Vous êtes peut-être encore sur la plage, à profiter des derniers jours du mois d’août ? Votre département est peut-être parmi ceux classés en alerte orange canicule par Météo France ? Vous êtes donc à mille lieues de penser à rallumer votre poêle à granulés ! Et pourtant, c’est probablement le meilleur moment pour programmer votre livraison de pellets de bois pour la rentrée. L’année dernière, cela ne vous a sûrement pas échappé, les prix des pellets ont flambé comme jamais. Passant de 4 € environ le sac de 15 kg à parfois 12 € au plus fort de la crise. Alors, est-ce le bon moment pour faire vos commandes de pellets de bois ? Décryptage.

Pourquoi faut-il commander vos pellets de bois sans tarder ?

Comme nous vous l’avons dit, l’année dernière, le sac de pellets de 15 kg s’est vendu, parfois, au prix de 12 €, voire 15 € dans certaines régions. Depuis quelques semaines, le prix de ce sac se situe aux alentours de 7 €, de temps en temps un peu moins dans certains magasins qui choisissent les filières locales. Certains producteurs locaux peuvent également proposer des sacs autour de 6 €. Ce prix est le moins élevé depuis que le marché du pellet de bois a retrouvé un semblant de normalité. En définitive, si vous attendez trop longtemps, vous prendrez le risque de voir les prix flamber de nouveau, car la demande sera très forte au début de l’automne !

Pourquoi les prix ont-ils baissé ?

L’année dernière, la situation géopolitique européenne était très instable. La Russie déclarait la guerre à l’Ukraine le 24 février 2022 et l’Europe se trouvait prise entre deux feux. Rappelons que la Russie était le principal fournisseur de gaz de la France, tandis que l’Ukraine est le principal exportateur de céréale, c’est le « grenier de l’Europe ». Cette situation a fait craindre des coupures de gaz, d’électricité et les utilisateurs de poêles à granulés se sont rués sur les stocks disponibles. Le problème était que les producteurs de granulés de bois, en France, ne pouvait pas satisfaire ces très fortes demandes. De plus, le programme de construction d’usine de fabrication, débuté en 2018, s’étend jusqu’à 2028. Nous manquons donc encore d’unités de production en France. Aux termes de ce programme, la France réduira sa dépendance énergétique, avec une capacité de production de 4 millions de tonnes, soit le double de ce qu’elle pouvait produire en 2021.

Pourquoi cette soudaine ruée sur les pellets ?

Les énergies fossiles coûtent de plus en plus cher, le gaz et l’électricité ne cessent de subir des augmentations, les chaudières au fioul sont désormais interdites. Cela a pour conséquence de faire tourner les Français vers la filière bois avec plus de 3 millions de chaudières fioul à remplacer. Le bois reste une valeur sûre, qu’il soit fourni en bûches ou en pellets. De plus, les gouvernements successifs ont largement encouragé l’achat de chauffages écologiques, comme c’est le cas pour les poêles à pellets.

Cependant, rien n’indique que les pellets repasseront sous la barre des 4 € le sac, comme ce fut le cas en 2021, car pour les producteurs, les coûts des énergies ont aussi fortement augmenté. Et comme il faut notamment de l’électricité pour fabriquer des pellets, ils répercutent donc logiquement cette hausse sur le prix de la tonne. Pour conclure, si vous trouvez des sacs de 15 kg autour de 7 €, c’est probablement le meilleur prix et il ne descendra, à priori, pas plus bas. Par ailleurs, si vous ignorez où commander vos pellets de bois, nous vous aidons avec notre annuaire des vendeurs de pellets locaux, par département, en France, ainsi que l’évolution des prix mois par mois.