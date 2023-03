Granulés de bois : est-il toujours avantageux d’investir dans un poêle à pellets en 2023 ?

Le poêle à pellets de bois est une invention relativement récente développée pour fournir une alternative plus écologique et plus efficace aux poêles à bois traditionnels. Ce concept date des années 1970, mais s’est popularisé dans les années 1990 grâce aux avancées technologiques dans le domaine. Jusqu’en 2022, le poêle à pellets représentait l’une des meilleures solutions de chauffage, que ce soit en termes écologique ou économiques. Alors que les prix ont connu une hausse spectaculaire et que ce prix peine à recouvrer une certaine normalité, on peut se demander si le poêle à pellets reste une alternative vraiment économique ? Décryptage.

Le prix des pellets s’est envolé

Si vous utilisez des pellets de bois, vous avez forcément subi cette hausse faramineuse. Passant de 3,90 € le sac de 15 kg dans certaines régions françaises et même à 15 € parfois, il est devenu complètement inaccessible pour certains. Liée à une peur de manquer, à un contexte économique difficile, ainsi qu’à une situation géopolitique instable, la forte demande des consommateurs a épuisé les stocks de pellets. Le pellet de bois est un combustible, dont le prix est directement lié à l’augmentation des énergies fossiles (gaz, électricité). Ce qui est finalement assez logique, puisque pour produire des pellets, il faut du gaz ou de l’électricité. Les augmentations pour les fournisseurs se reportent donc sur le pellet de bois lors de la vente. Dans ce contexte, investir dans un poêle à pellets peut interroger celles et ceux qui envisageaient cet investissement.

Pourquoi la guerre en Ukraine a-t-elle fait augmenter le prix des pellets ?

Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la plupart des spécialistes pensaient qu’il s’agirait d’une Blitzkrieg (guerre-éclair) et qu’elle ne durerait que quelques semaines, voire quelques mois. Or, la détermination de l’armée ukrainienne et les aides apportées par les pays de l’OTAN font de ces affrontements une guerre qui dure. L’économie de l’Europe s’est alors vue bouleversée par cette guerre. Rappelons que l’Ukraine est considéré comme le grenier de l’Europe, principal fournisseur de céréales, mais aussi de bois qui sert à fabriquer les pellets de bois. Et sans les résineux venus d’Ukraine, impossible pour les usines françaises de fabriquer des pellets. Et comme les stocks se sont épuisés, il faut maintenant les reconstituer. On estime que le prix devrait baisser à l’été 2023, mais les pellets de bois ne retrouveront jamais le prix de 2021, soit environ 4 € les 15 kg.

Est-ce encore avantageux d’opter pour le chauffage aux pellets de bois ?

Certes le prix de la tonne de pellets a grandement augmenté, cependant on constate tous que les prix des autres énergies ont également flambé. Le gaz et l’électricité ont augmenté de 15 % en début d’année 2023, une augmentation maîtrisée par le bouclier tarifaire mis en place par l’État français. Un bouclier tarifaire prolongé pour 2023, mais qu’en sera-t-il en 2024 ? Puis les années suivantes ? Quant à la hausse des prix du pellet non concernée par le bouclier tarifaire, elle est tout de même moins importante que celle des énergies fossiles. Il est donc possible d’affirmer que le poêle à pellets reste une solution plus économique que les énergies fossiles. Rappelons qu’au Royaume-Uni, non concernée par un bouclier tarifaire, les factures d’électricité ont augmenté de 80 % en un an… Et nous ignorons ce qu’il en adviendra en France, dans les années à venir.

https://www.youtube.com/watch?v=gEKQl3jQhqE