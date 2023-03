Le prix du pellet de bois va enfin redescendre pour plusieurs raisons

Les pellets de bois, notamment l’augmentation de leur prix focalisent toute l’attention depuis l’été dernier. Cette augmentation phénoménale a été provoquée, en partie, par des acheteurs « trop » prévoyants, qui ont vidé les stocks des fournisseurs. Ce n’est pas la seule raison à ce début de pénurie, puisque l’annonce de la flambée des prix des énergies fossiles par les autorités y est aussi pour quelque chose. Depuis quelques semaines, les experts annoncent que les prix vont bientôt commencer à baisser, sans toutefois retrouver les prix d’avant cette « crise du pellet de bois ». En attendant, il faudra continuer à payer le prix fort, le temps que les fournisseurs écoulent leurs stocks achetés à prix élevés. Alors, pourquoi les prix redescendraient-ils ? On vous explique tout.

Pourquoi les prix ont tant augmenté ?

Avant de comprendre, comment les prix vont baisser, il faut déjà savoir pourquoi ils ont tant augmenté. L’envolée des prix est due à plusieurs raisons. Tout d’abord, il y a eu l’explosion des ventes de poêles à granulés, fortement encouragés par différentes aides de l’État. Ce qui a évidemment produit une demande plus forte du combustible, ce à quoi les producteurs n’étaient pas forcément préparés. Puis sont venues s’ajouter la crise énergétique ainsi que l’augmentation des prix du gaz et de l’électricité, provoquant de l’anxiété auprès des consommateurs et une ruée sur les stocks.

Enfin, la guerre en Ukraine a porté le coup de grâce, provoquant une plus forte demande, alors qu’elle était déjà conséquente, explique Eric Vial, le directeur de Propellet dans une interview accordée à la chaîne France3 Bretagne. Selon lui, par rapport à l’année dernière, « 50 % des foyers ont voulu acheter plus tôt que prévu dans la saison, alors qu’on n’avait quasi plus besoin de se chauffer ». Le résultat a été de voir des sacs de 15 kg de pellets vendus à 15 € alors qu’ils étaient à 5 € l’année précédente.

Pourquoi les prix vont-ils redescendre ?

Les pellets ne retrouveront à priori jamais les prix de 2021, car de nombreux foyers se sont de nouveau équipés de poêles à granulés cette année. En 15 ans, le nombre de foyers qui se chauffent au granulé a été multiplié par 28, en Europe, avec 1.7 million de foyers en France. Les niveaux de consommation ont donc doublé et la filière n’a pas pu s’adapter à la panique générale. Les prix devraient en conséquence diminuer pour plusieurs raisons.

La première étant que le printemps arrive et que les acheteurs auront, soit déjà un stock élevé, soit autre chose à acheter pour les beaux jours. Cependant, ce sera surtout grâce à l’organisation de la filière qui ouvre de nouvelles usines, à une fréquence remarquable. En 2028, la France devrait pouvoir produire 4 millions de tonnes de pellets, contre 2.1 millions aujourd’hui, pour une consommation nationale actuelle de 2.6 millions de tonnes. Ce qui veut dire que la France sera indépendante quant à la consommation des pellets de bois qui, elle, ne devrait pas baisser.

Un autre facteur, les alternatives aux pellets de bois

La filière « granulés » mise aussi beaucoup sur des pellets fabriqués à partir d’une autre matière première que le bois. Certains poêles biomasses permettent déjà l’utilisation de pellets de chanvre, de miscanthus, de lin ou de noyaux d’olive. En diversifiant l’offre de combustibles, les pellets de bois verront évidemment leurs prix revenir à une situation plus « normale ». À condition que les consommateurs évitent la panique et la ruée sur ces petits pellets de bois si demandés !